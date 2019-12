Za odchodem nejproduktivnějšího obránce celé Superligy ale stojí také jiná věc - odlišný názor na vedení klubu. „Pokud má hráč být opravdu přínosem, musí se mu také v Superlize nastavit adekvátní podmínky,“ říká Milan Tichý v rozhovoru pro Českolipský deník.

Milane, opouštíte Českou Lípu a míříte do Mladé Boleslavi. Proč?

Nebyl jsem zkrátka spokojený. Ať už florbalově či životně. Změnu jsem už nějakou dobu zvažoval, v úvahu přišlo zahraničí či něco doma v Česku. Chci se ve florbale někam posunout a mám vyšší ambice, než hrát pořád o udržení.

Přesun vás čeká 23. prosince. Odehrajete ještě za Českou Lípu zbylé tři zápasy?

To je nyní v řešení. Můj zdravotní stav mi to ale možná nedovolí, je to tak padesát na padesát.

Jakou roli v přestupu hraje národní tým? Bral jste to tak, že z Mladé Boleslavi bude jednodušší si vybojovat v reprezentaci stálé místo?

Abych řekl pravdu, reprezentaci jsem v tomto ohledu neřešil, nebyla to pro mě priorita. Poslední nominace jsou navíc takové všelijaké. Z Mladé Boleslavi asi budou vrátka do národního týmu víc otevřená, na druhou stranu mě ale čeká větší konkurence. Bylo by fajn třeba hned v této sezoně získat s Mladou Boleslaví titul. Ona takovou ambici má. Nečekal jsem, že se mi bude takhle dařit, vazy totiž ještě nejsou úplně v pořádku. Snad se herně posunu dál a budu předvádět stejné výkony i v Boleslavi.

Prošel jste Brnem, Mladou Boleslaví a Českou Lípou. Jak po svých zkušenostech vidíte českolipský florbal?

To je těžká otázka. V době, kdy je v oddíle víc peněz a jde dál, se už podle mě nedá mužstvo udržet na vlně nějakého klubismu. Pokud má hráč být opravdu přínosem, musí se mu také v Superlize nastavit adekvátní podmínky. Víte, Česká Lípa má dost kvalitních mladých hráčů, ale je otázka, zda je za takových okolností klub udrží. Florbal v České Lípě už je dnes zkrátka víc sport, než když to v minulosti byla hlavně zábava. Už to nejde dělat tak, jak si to vedení maluje. Mám zkrátka jiný názor než Štěpán Slaný (manažer, pozn. red.).

Byl i tohle jeden z hlavních důvodů, proč jste se rozhodl pro změnu?

I to byl asi důvod. Na hřišti jsem to ale nemohl dát najevo, tam takové věci nepatří. Pokud si někdo myslel či myslí, že můj názor na špatnou klubovou politiku byl vidět na mých výkonech, mrzí mě to. Já si to ale nemyslím.

Do České Lípy jde za vás Tomáš Novák. Bavili jste se už spolu o výměně?

Vůbec ne. Naposledy jsme se viděli před dvěma měsíci.

Na co budete nejvíc vzpomínat?

V České Lípě jsem hrál bezmála deset let, mám spoustu pěkných zážitků. Nejsilnějším momentem pro mě byl postup do Superligy. Za tu baráž jsem tehdy cítil od všech velký vděk. Zápasy v Superlize také byly fajn, ale postup pro mě byl nejvíc.

Vrátíte se někdy?

Nechtěl jsem nebýt upřímný, když jsem ten prostor dostal, snad jsem si ale dveře nezavřel úplně. Věřím, že když se jednou třeba budu chtít vrátit, budu moct za Českou Lípu ještě hrát. Momentálně to však v plánu nemám.