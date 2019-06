„Jsme velmi rádi, že se nám povedlo propojit ODM 2019 s místními středními školami, díky čemuž studenti mohou již na škole získávat první praktické zkušenosti. Všichni odvedli skvělou práci, na kterou můžeme být jak my, coby pořadatel Olympiády, tak samotné školy, velmi hrdí,“ říká Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro rezort školství mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Trofeje a medaile: Filip Lukavec, SUPŠS Kamenický Šenov

Letošní maturant, Filip Lukavec, se nejprve pustil do návrhu medailí, pro něž zvolil kombinaci kovu a skla. Se svou prací uspěl ve školním kole soutěže a následně jeho návrh porazil všechny ostatní i ve finálním výběru na Libereckém kraji. Když pak přišla možnost navrhnout i trofeje, neváhal. Jejich design s medailemi na první pohled koresponduje. Tentokrát ale nemusel zaujmout pořadatele, nýbrž veřejnost, která vybírala vítězný návrh v online hlasování na Facebooku. Povedlo se mu to. Medaile i trofej mají tedy stejného autora.

„Pro školu je to úžasný úspěch a zadostiučinění. Účastníme se mnoha soutěží, ale tady může naši práci vidět široká veřejnost z celé republiky, a to se opravdu cení. Ve chvíli, kdy vidíte závodníka s medailí a trofejí, si vlastně máte možnost uvědomit, k čemu je studium uměleckého oboru. Že za těmito krásnými hmatatelnými věcmi stojí designér, který odvedl spoustu práce. Student, který o tomto díle přemýšlel nejenom ve školní lavici, ale i ve volném čase, dal do toho kus sebe, protože umělecká práce nekončí, když zazvoní. Zároveň je to obrovská inspirace pro ostatní studenty, protože vidí, že má smysl dělat i něco navíc, nad rámec běžné výuky. Že to někam vede a mohou se dostat k realizaci skutečné zakázky,“ popisuje ředitel školy Pavel Kopřiva, který si možnosti, kterou tímto Liberecký kraj místním školám dal, velmi váží. „Takovéto akce mají i obrovský výchovný aspekt – studenti se učí, že nedělají úkol pro učitele, ale ucházejí se, nebo pak již realizují zakázku. Musí dílo odevzdat včas a v kvalitě, kterou si zadavatel přeje. Je třeba zohlednit zadání, umět si představit i realizaci, jestli to půjde vůbec vyrobit. Své postoje pak musí umět obhájit a vysvětlit výrobci, případně se domluvit na takovém řešení, které bude technologicky schůdné a neovlivní design. Zkrátka je to setkání s reálným světem, pro nějž je studium připravuje,“ doplňuje Pavel Kopřiva.

Celkem 1163 medailí, které budou v červnu rozdány, ručně vyrábí ve své rodinné dílně v libereckém Harcově Boleslav Pára se svým synem. „Rozhodně to nejsou žádné obyčejné medaile. Naopak, jsou velmi výjimečné, a tedy samozřejmě hodně pracné. Dva kovové půlkruhy odlité z cínové směsi, v nichž je vsazené sklo řezané na vodním paprsku,“ popisuje Boleslav Pára starší, rytec, který výrobě medailí zasvětil celý život. Na svém kontě má medaile pro mnoho mezinárodních sportovních podniků, ale i četná vyznamenání a řády. Pro Český atletický svaz dělal například i repliky všech medailí Emila Zátopka. V dílně s ním nyní pracuje i jeho syn, vyučený zlatník.

Aplikace ODM 2019: Filip Čacký, SPŠSE a VOŠ Liberec

O tom, že by ODM 2019 měla mít svou vlastní mobilní aplikaci se začalo mluvit už v létě roku 2018. Zadání bylo jasné: Mobilní průvodce olympiádou dětí a mládeže, který účastníkům i divákům zpříjemní a zjednoduší pobyt. Najdou tu navigaci, dopravní spojení, aktuální program, výsledky jednotlivých disciplín a mnoho dalšího.

Učitel IT a programování Michal Stehlík z SPŠSE a VOŠ Liberec nabídl tvorbu aplikace Filipu Čackému. Ten dlouho váhal, zda nabídku přijme. Začínal totiž čtvrtý, tedy maturitní ročník, k tomu již při škole pracoval. „Zkušenosti s programováním jsem už měl a o mobilní aplikace se zajímám dlouhodobě. Ale jestli zvládnu takhle náročný úkol, jsem si nebyl vůbec jistý. Byla to ale šance se zviditelnit, mít v CV něco, co bude výjimečné. Mohl jsem na projektu spolupracovat s firmou Skeleton Software, kde jsem na dlouhodobé praxi, tak jsem do toho šel,“ popisuje Filip. Na projektu strávil stovky hodin a uspěl! Aplikace je hotová a její ostrý provoz startuje již na Den dětí, tedy 1. 6. 2019. K dispozici bude jak pro Android tak pro iOS.

Olympijská pochodeň: Pavel Tille a studenti Vyšší odborné školy sklářské Nový Bor

Pochodeň měří 64 centimetrů, váží tři kilogramy a je vyrobena z čistého křišťálu, který zdobí skleněné proužky v barvách olympiády. „To byla asi největší výzva. Sklo se totiž barví oxidy kovů a není vůbec jednoduché při nalepování trefit přesně požadovaný odstín. Barvy se musí nahřívat postupně a samotné lepení musí být velice rychlé. Pracovali jsme na tom v týmu pěti lidí,“ říká autor pochodně, Pavell Tille, který se nechal při výrobě inspirovat olympijskými hrami v Pchjongčchangu.

Olympiády dětí a mládeže 2019 se zúčastní na 4 000 sportovců a trenérů z celé České republiky. Soutěžit se bude v devatenácti disciplínách na 23 sportovištích. Slavnostní zahájení Olympiády dětí a mládeže 2019 se uskuteční 23. 6. od 17 hodin v Home Credit Aréně v Liberci.

