V Liberci se po necelých dvou měsících představila další velká, dnes již evropská, MMA organizace. Po polské KSW do Home Credit zavítal česko-slovenský OKTAGON vedený Ondřejem Novotným a Pavolem Nerudou. Nabitá fight karta plná známých jmen a domácí hvězdy Jana Malacha slibovala skvělou podívanou, a to se také potvrdilo.

OKTAGON 41 v Liberci. | Video: Tereza Tompová

Vyprodaná aréna, do které si našlo cestu přes 7 tisíc fanoušků všestranného bojového sportu, sledovala krásné bitvy za skvěle připravené světelné show. Mezi diváky bylo k vidění mnoho známých tváří, například zpěvačka Lucie Vondráčková, UFC zápasník Makhmud Muradov či Attila Végh, kontroverzní podnikatel Ivo Rittig nebo účastníci posledního ročníku nejdrsnější televizní reality show Survivor Josef Kůrka s Matějem Quittem.

Nejen oni mohli sledovat první předzápas mezi Melvinem Maném hájící české barvy a Polákem Szymonem Broncelem, ve kterém si český borec se svým soupeřem poradil ve druhém kole via TKO, když Broncel dostával jeden úder za druhým, aktivně se nebránil a počkal, až ukončí vstoupí mezi oba bojovníky a ukončí zápas.

GLOSA: Liberec je na OKTAGON připraven!

Peter Gabal (ČR) vs. Hafeni Nafuka (Německo), to byl zápas číslo dvě. Namíbijská noční můra, jak se přezdívá devatenáctiletému Nafukovi hájícímu německé barvy, se postarala o překvapení, když ve druhém kole zvítězila na škrcení. Také třetí zápas měl českého zástupce. Jenže tento souboj příliš dlouho netrval. Němec Jamie Cordero nedal Ondřeji Raškovi šanci a už po minutě a sedmi vteřinách poslal domácího borce k zemi tvrdým KO. Ten byl dokonce odnesen na nosítkách.

V dalším měření sil se proti sobě v kleci postavili Čech Robin Fošum a Nermin Hajdarpašić ze Švédska. Byl to první souboj, ve kterém jsme viděli celých patnáct minut. Po vyrovnaném boji zvedl rozhodčí v kleci ruku oběma gladiátorům - remíza. V pátém klání, které bylo československé, se představil miláček publika Václav 'Baba Jaga' Mikulášek proti Matyasi Viszlayovi. Přestože byl český borec po většinu prvního kola více na zemi, dokázal po postavení rozhodčím natrefovat několik tvrdých úderů a 13 vteřin před koncem úvodního dějství zasadit poslední ránu.

Asi největší překvapení večera přišlo v posledním předzápase mezi Francouzem Jorickem Montagnacem a Polákem Mateuszem Strzelczykem. První jmenovaný byl favoritem, čemuž nasvědčoval také průběh prvního kola. Montagnac postupně přidával jeden úder za druhým a šel si pro vítězství. Jenže přišel čas 2:51 a bum! Strzelczyk trefil neskutečný pravý hák, francouzský bijec se skácel k zemi a bylo hotovo. Polák si za tuto ránu odnesl bonus za výkon večera.

Poté už přišla na řadu hlavní karta, kterou odstartoval souboj Íránce Hosseinpoura s domácím 'Králem severu' neboli Janem Malachem. Liberecký rodák měl v hledišti obrovskou podporu, které využil a po dvou minutách a třech vteřinách umlátil lokty svého soupeře u pletiva.

"Nabilo mě, že jsem bojoval doma v Liberci. Zápas jsem si vizualizoval a představoval, jaký bych chtěl jeho průběh nehledě na to, kde se bude odehrávat. I kdyby to mělo být v tělocvičně," usmíval se po zápase. "Dopadlo to podle mých představ. Budu vypadat hrozně namlsaně, ale cítil jsem, že ho brzy vypnu. Už v první kombinaci jsem myslel, že to tam padne. Proto jsem do toho tak skočil. Jsem spokojený," řekl Malach.

V souboji těžkých vah se proti sobě postavili polský bojovník Adam Pałasz a Lazar Todev z Bulharska. První jmenovaný byl od svého soupeře otevřen na čele a hodně krvácel. Přesto dokázal vydržet celých patnáct minut. Todev byl ale jednoznačně lepší a zvítězil na body jednomyslně.

Daniel Škvor (ČR) vs. Dan Vinni (Velká Británie). Do závěru večera zbývala tři klání, když se utkali tito zápasníci. Bohužel pro diváky v plné aréně skončil zápas už v prvním kole, když Dan Vinni nasadil páku na nohu českému borci, který byl nucen odklepat.

Předposlední zápas byl ve znamení velkého návratu. Do klece se totiž vrátila legenda českého MMA Karlos 'Terminátor' Vémola. Jeho vyzyvatelem byl Al Matavao z Americké Samoy, od kterého se příliš neočekávalo. První minuta ale všechny včetně Karlose překvapila, když outsider souboje trefil Terminátora. Po chvíli ale došlo na klasické hození od Karlose a v čase 3:18 ukončení via submise - škrcení.

"Tu první minutu jsem fakt nepotřeboval. Trenéři mi říkali, abych se nikam nehnal, ale hnali mě lidi v aréně, dostal jsem ránu. Přepnul jsem na autopilota, pak mě udeřil znovu, ale myslím, že to byla dobrá zkušenost. Nesmí se mi to stát v O2 aréně, protože Kincl mě nemůže porazit. Pokud však udělám chybu, dokáže mě chytit. Nemůžu si to dovolit," říkal Terminátor na tiskové konferenci po skončení turnaje.

Krátce po 22. hodině přišel na řadu zlatý hřeb večera. Titulová bitva mezi Dánem Jonasem Mågårdem a americkým bojovníkem Gustavo Lopezem. Čekala se vyrovnaná bitva, která byla k vidění hned v prvním kole, ale dánský zápasník držel střed přeci jen o trochu více a také úderů trefil větší množství. Ve druhém kole trefil Mågård skvěle jeden úder, posadil svého soupeře na zem, kde Lopez inkasoval další kombinace a rozhodčí Voborník se rozhodl správně pro ukončení. Dán tak obhájil pás a zůstal bantamovým králem.

A jak viděl turnaj OKTAGON 41 jeden z hlavních mužů organizace? "V Liberci se nám líbilo. Na rok 2024 máme rozkreslenou mapu. Je tam hodně turnajů a krajin a Liberec je město, o kterém přemýšlíme. Nemůžeme to v tuto chvíli potvrdit, ale líbilo se nám tu. Arénu jsme vyprodali, takže to o něčem svědčí," říkal spokojeně Pavol Neruda na tiskové konferenci konané po turnaji.

Nezbývá než doufat, že se Liberec objeví na mapě OKTAGONU i v příštím roce, protože lidé ukázali, že hlad po vrcholovém MMA je ve městě pod Ještědem veliký.