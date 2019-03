Na této akci nemohla chybět děčínská kráska Olga „Ollie“ Roučková, která má za sebou dva dokončené ročníky slavné Rallye Dakar. „Sosnová mě bavila. Fotky, rozhovory i podpisy jsou samozřejmostí,“ usmívala se rodačka z Děčína.

Jak se vám vůbec líbila dnes již tradiční akce v Sosnové?

Akce v Sosnové je opravdu jedinečná. Kde jinde se vám poštěstí potkat dakaristy s kompletní technikou na jednom místě? A navíc kde jinde uvidíte všechnu závodní techniku v akci?

Pro vás to byl oddechový víkend, ne?

No, zase tak oddechové to nebylo (smích). Kromě představení našeho dakarského zázemí celého Moto racing týmu jsem se účastnila autogramiády, odpovídala na všechny dotazy fanoušků, fotila se s fanoušky, podepisovala kartičky, dělala rozhovory pro televizní štáby. Pak jsem s Maverickem x RS jezdila po polygonu a také jsme natáčeli video shot pro pořad 7 pádů Honzy Dědka. Dá se říct, že to byl den ve sprintu. Až mi bylo líto, že jsem prostě nestihla všem fanouškům vyjít vstříc.

Takové akce jsou pro závodníky za odměnu, je to tak?

Ano. Já tohle prostě miluji!

Máte už za sebou letos nějaký závod?

Zúčastnila jsem se německé série Endurane Masters, závod se odjel v Boxbergu. Byl to pro mě úplně první cross country závod za volantem. I přes potíže z první rozjížďky jsem nakonec obsadila celkově sedmé místo.

Co zdraví, nic vás netrápí?

Kromě toho, že mě bolí svaly od nově nastavených tréninků, jsem v pořádku. Mám dobrou péči od ASC Dukla Praha, takže jakmile se o mě cokoli pokouší, vše včas zaženeme.

Jaké další akce typu Sosnová vás ještě čekají?

Jedna věc je Dakar, ale druhá věc je celoroční kontinuální práce na jednotlivých akcích. Hned po příletu z Dakaru se rozjel kolotoč show, akcí a výstav jako Moto salon, besedy nebo Toyota day. Akce typu Sosnová je jedinečná. V nejbližší době nás s celým Moto racing týmem fanoušci můžou vidět na Valašské rally Legendy.

Co vy a fanoušci? Nevadí vám podpisy a focení?

Každá chvilka s fanoušky je prostě úžasná. Sosnová mě bavila, fotky, rozhovory i podpisy jsou samozřejmostí. Snažím se všem fanouškům vyjít vstříc.