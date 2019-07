Nejvíce cenných kovů si odvezli pražští sportovci. Pořadatelská výprava skončila na pátém místě. Výpravě pořadatelského kraje pomohlo domácí prostředí. Páté místo je pro Liberecký kraj historicky nejlepší umístění na letní mládežnické olympiádě.

Nejlepší výkony předvedli sportovci z hlavního města Prahy, kteří si díky celkovému počtu 459 bodů a 88 medailí odváží pohár vítězů. Na druhém místě skončil Středočeský kraj s 426 body a těsně za ním jižní Morava s rozdílem pouhých 12 bodů, která bere bronz. Nejúspěšnějším sportovcem her se stal reprezentant Moravskoslezského kraje Jakub Krischke. Ten ve všech svých plaveckých disciplínách suverénně zvítězil a celkem si tak z vody vytáhl 8 zlatých medailí.

Mladí olympionici si včera užili poslední sportovní klání a na závěrečném ceremoniálu obdrželi poslední sady medailí. Do předávání cenných kovů mladým talentům se zapojila také olympijské medailistka Andrea Sestini Hlaváčková, která pogratulovala tenistům. Celý koncept her ji nadchl.

„Když vidím, jak je ta akce veliká a kolik je tu sportovců, tak to pro ně musí být obrovskou motivací. Jsou přesně v tom věku, kdy děti často sportovat přestanou. Věřím, že zážitek z těchto her jim může pomoci se rozhodnout, že chtějí pokračovat a zažít tuhle atmosféru třeba i na velké olympiádě,” řekla Hlaváčková. Po předání mohl být devátý ročník letní Olympiády dětí a mládeže oficiálně ukončen a olympijský oheň uhašen. „Atmosféra celé akce byla výborná. Liberecký kraj opět po devíti letech potvrdil, že umí zorganizovat sportovní akci v tak velikém rozsahu, a to jak v zimní, tak letos v letní verzi," ohodnotil místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

„Olympiádu dětí a mládeže jsme se ctí zvládli. Velmi rychle a operativně jsme řešili řadu drobných záležitostí, které vyvstaly zejména v prvním dni her. Pak už vše šlapalo podle našich představ. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na ODM podíleli a pomáhali nám. Těšíme se, že k nám olympiáda zase někdy doputuje ve formě letní. Anebo ještě lépe v té zimní,“ dodává Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Štafetu teď přebírá Karlovarský kraj, který symbolicky převzal vlajku Českého olympijského výboru. V příštím roce se ujme zimní verze mládežnických her. Pořadatel dalšího letního ročníku v roce 2021 zatím není znám. „Výběrové řízení jsme do krajů rozeslali pár týdnů před ODM 2019, aby se hejtmani a zástupci krajů mohli na tu atmosféru přijet podívat anásledně podat kandidaturu,“ vysvětlil za ČOV Filip Šuman. Kam se sportovci v červnu 2021 vypraví, bude oznámeno na podzim.