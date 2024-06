Na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě se na začátku června uskutečnil druhý ročník Českolipské školní olympiády dětí a mládeže. V letošním ročníku se počet rozšířil na celkem sedm základních škol – ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Sever, ZŠ Pátova, ZŠ Partyzánská, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a nově ZŠ Klíč.

Českolipská školní olympiáda dětí a mládeže má za sebou druhý ročník. | Foto: sportlipa.cz

Na 550 účastníků závodilo v atletických disciplínách, dále poměřili své síly týmově ve fotbalovém a nově i florbalovém turnaji. Olympiáda probíhala pod záštitou projektu Olympiády dětí a mládeže. Organizaci opět zajistila příspěvková organizace Sport Česká Lípa, za podpory města Česká Lípa a firmy Modus.



Slavnostní zahájení proběhlo v duchu olympijské tradice. Symbolického zapálení olympijského ohně se ujal krasobruslař Michal Češka, který se v roce 2018 zúčastnil olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Na pódiu se vystřídali také zástupci města v čele s paní starostkou Jitkou Volfovou, která během své zdravice k přítomným žákům prohlásila druhou českolipskou olympiádu dětí a mládeže za zahájenou. Příjemnou atmosféru zahajovacího ceremoniálu podpořila svým vystoupením také taneční skupina Ledovky ze ZŠ Jižní.

První den patřil již tradičně dětem z prvního stupně. Vedle běžeckých atletických disciplín na 60m, 400m, štafety 4 x100m se poměřovaly také ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Mezi chlapci vynikaly výkony Maximiliána Brycha a Jiřího Filipa Tichého ze ZŠ Tyršova, dále i Jakuba Klimenta ze ZŠ Klíč a mezi dívkami Viktorie Sabadoš a Ella Neumanová ze ZŠ Slovanka. Jinak byly k vidění souboje o první místa především mezi žáky ZŠ Slovanka a ZŠ Tyršova, přičemž první jmenovaná škola opanovala výsledkově první den. Druhý den jednoznačně vykročila k obhajobě vítězství ZŠ Tyršova. Fotbalový turnaj pak opanovali v nejmladší kategorii žáci ze ZŠ Tyršova, mezi staršími pak tým ze ZŠ Jižní. Florbalový turnaj byl první den obsazen pouze ve starší kategorii prvenstvím ZŠ Tyršova.

Čtvrtek patřil žákům druhého stupně. Ti se navzájem poměřovali ve stejných disciplínách jako jejich mladší kolegové, kromě delší distance běhu na 800m. Mezi žáky šestých a sedmých tříd vyhráli fotbalisté ZŠ Tyršova, mezi nejstaršími a nejvíce přihlášenými týmy v turnaji pak fotbalisté Slovanky, kteří rozhodli o svém vítězství v napínavém finále s Tyršovkou na pokutové kopy. Florbalový turnaj pro sebe vybojovali v obou věkových kategoriích žáci ze ZŠ Tyršova. Napínavé byly také souboje v atletických disciplínách. Výborné výkony předváděl zejména Petr Charvát a mezi dívkami Vanesa Ritschelová ze ZŠ Tyršova. Vytrvalostní běh na 800 metrů pro sebe ovládli Jan Zelinka ze ZŠ Slovanka a Tyršováci Antonín Kříž, Anna Chvojková a Adéla Hadravová.

Všechny soutěže byly odehrány a odzávoděny za krásného počasí v duchu fair play, na základě radosti z vynaloženého úsilí a s velkou touhou uspět. Součástí závěrečného ceremoniálu pak bylo vyhlášení také prestižní soutěže o putovní pohár mezi jednotlivými školami. Naprosto jednoznačně ji ovládla opět Základní škola Tyršova se ziskem 23 zlatých medailí, 14 stříbrných a 13 bronzových. Na druhém místě skončila Základní škola Slovanka před Základní školou Pátova.

„Tento rok jsme neměli vůbec jednoduchou pozici, jelikož jsme obhajovali vítězství z minulého roku a očekávali snahu ostatních škol získat vítězství a tím i pohár. Po úspěšných atletických závodech v květnu jsme si ale věřili a mířili za prvenstvím. To se nám nakonec podařilo i přesto, že po prvním dni vedla o několik bodů ZŠ Slovanka. Pro děti je tato akce skvělou příležitostí změřit své síly se soupeři z jiných škol, se kterými se mnohdy znají z klubů, a právě o to větší je to pro ně motivace. Opět jsme získali nespočet medailí, které dětem zůstanou jako vzpomínka na tuto krásnou sportovní akci. Na příští ročník se už těšíme a plánujeme jediné, završit zlatý hattrick,“ dodal k obhajobě poháru Antonín Lačný, ředitel ZŠ Dr. M. Tyrše.

Závěrečného předávání medailí se zhostili také členové vedení města Česká Lípa a ředitel p.o. Sport Česká Lípa Jaroslav Češka. Vedle již uvedené starostky Jitky Volfové z prvního dne, to byl také druhý místostarosta Jakub Mencl, uvolněná radní Nela Cyrmon Theerová, či zastupitelka Markéta Červinková.

Poděkování a gratulace za předvedené výkony a účast patří všem účastníkům her.

Radek Studený