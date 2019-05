Zájem o to, stát se dobrovolníkem při ODM 2019, byl od začátku veliký, a to zdaleka nejenom od místních. „Asi dvě třetiny dobrovolníků jsou z Liberecka, ale mezi přihlášenými jsou lidé například i z Plzně, Sokolova nebo třeba z Vizovic. Dokonce přijedou také tři děvčata ze Slovenska,“ popisuje Lenka Sýkorová, koordinátorka dobrovolníků ODM 2019.

Od studentů po seniory

Většina zájemců o dobrovolnickou činnost se rekrutuje z řad studentů, především díky tomu, že se zapojily i tři školy z regionu – Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci a navíc Technická univerzita v Liberci. Výjimkou nejsou ani senioři, kterých během her potkáte v dobrovolnických uniformách asi dvě desítky. Dvěma nejstarším je 75 let. „Každé pomoci dobrovolníků si vážíme, proto jsme jim nabídli několik benefitů. Dostanou sadu oblečení, volné jízdné po Liberci a Jablonci nad Nisou, zvýhodněné či volné vstupné do liberecké zoo, muzea a dalších turistických cílů. Dobrovolníkům s bydlištěm mimo Liberecký kraj zajistíme i ubytování. Dále pro všechny chystáme závěrečnou párty, jakožto poděkování za jejich práci,“ doplňuje Lenka Sýkorová.

Jednou dobrovolník, navždy dobrovolník…

Mezi přihlášenými najdeme kromě „nováčků“ i mnoho takových, kteří na sportovních akcích dobrovolničí pravidelně. Mezi ně patří například Pavel Dvořák, jehož první akcí bylo MS juniorů v severské kombinaci v roce 2013. „Hlásil jsem se tenkrát s tím, že je to pro mě jednorázová záležitost, ale dobrovolnictví a vše s tím spojené mě natolik chytlo, že jsem u něj už zůstal. Vyjmenovat všechny akce, které jsem absolvoval, by bylo nadlouho. Zmíním tedy alespoň Halové mistrovství Evropy v atletice, MS v hokeji nebo olympijské parky Letná, Lipno a Brno. Srdcovou záležitostí je pro mne ale Jizerská 50, kde již čtyři roky vedu dobrovolnický program,“ popisuje Pavel Dvořák. Dobrovolnictví může ovlivnit třeba i celé další profesní směřování, o čemž svědčí i zkušenost Lenky Geckové, která těsně před ukončením studií pracovala jako dobrovolnice na Evropské olympiádě mládeže (EYOWF) v roce 2011. „V tiskovém středisku na skokanských můstcích jsem zajišťovala servis pro akreditované novináře. Kolegyně, která nás měla na starosti, mi hned po skončení olympiády nabídla práci v public relations. Neváhala jsem ani minutu,“ popisuje Lenka Gecková.

Stále se lze přihlásit

Během samotných her budou dobrovolníci rozděleni do čtyř sekcí. Část z nich bude v průběhu soutěží a zápasů pomáhat po organizační a technické stránce ředitelům konkrétních sportů. Na sportovištích pak budou i dobrovolníci „výsledkáři“, kteří budou

zapisovat výsledky tak, aby byly co nejrychleji online. Další část dobrovolníků bude v pozicích pořadatelů v olympijských domech nebo během doprovodných programů a medailových ceremoniálů. Poslední skupinou jsou „bezpečáci“, kteří budou pomáhat například s parkováním nebo spolupracovat s Policií ČR při řešení problémových situací.

Dobrovolníkem při ODM 2019 se může stát každý, komu je více než patnáct let. To je jediné kritérium, které musí uchazeči splňovat. „Samozřejmě je dobré, pokud třeba ´výsledkáře´ dělá někdo, kdo umí pracovat s počítačem, ale žádné specifické požadavky nemáme. Například u doprovodného programu v olympijském domě, kde si bude moci veřejnost vyzkoušet různé sporty, budou pomáhat studenti tělesné výchovy a rekreologie z Technické univerzity v Liberci: Pokud má někdo z dobrovolníků blízko k nějaké konkrétní disciplíně, bude-li to jenom trochu možné, rádi jej přiřadíme na příslušné sportoviště,“ říká Lenka Sýkorová s tím, že žádný masivní nábor již pořadatelé nechystají, ale nějaká volná místa stále ještě jsou.