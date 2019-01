Liberec - Liberecká trampolinistka Zita Frydrychová bude jednou z mála sportovkyň Libereckého kraje na OH v Londýně.

Zita Frydrychová. | Foto: Deník/ Jan Škvára

Zatímco na zimních olympijských hrách bývá česká výprava složená převážně ze sportovců z oddílů Libereckého kraje (Dukla Liberec, SKP Jablonec, LSK Lomnice nad Popelkou), na letních hrách to bývá s účastí z našeho regionu slabší. Nepočítáme-li severočeské rodačky, které ale závodí již za pražské kluby (Špotáková, Hejnová), má zatím na letošních Hrách XXX. olympiády na přelomu července a srpna 2012 v Londýně zajištěnou účast jen dvojice sportovkyň z oddílů Libereckého kraje, a moc jich asi nepřibude.

Vedle českolipské plavkyně Petry Chocové je to liberecká trampolinistka ZITA FRYDRYCHOVÁ. Dvacetiletá česká jednička tohoto sportu posledních let si postup zajistila v kvalifikaci přímo v dějišti olympijských soutěží, v gymnastické Greenwich O2 Areně v Londýně, kde obsadila šesté místo v novém českém rekordu 99,345 bodu.

Myslela jste někdy ve svých začátcích, že byste se mohla dostat na olympijské hry?

V začátcích asi ne, ale v posledních letech jsme s trenérem Mírou Patrmanem o olympiádě už mluvili. Věděli jsme, že ta šance tam je.

Vy jste paradoxně vytvořila na kvalifikaci český rekord, ačkoli jste s trenérem záměrně zvolili sestavu na jistotu…

Ano, šla jsem sestavu s nižší obtížností, protože jsem věděla podle toho, co bylo k vidění na loňském mistrovství světa v Birminghamu, že když ji zvládnu bez chyby, bude to stačit. Ty body naskočily díky větší výšce skoků, která se počítá. Ta hala je obrovská.

Na české trampolínové scéně jste již přes pět let na špici, ale na svém prvním mistrovství světa v kategorii dospělých jste neuspěla. Co se od té doby změnilo?

Bylo to v Petrohradu a projevilo se, že na takových akcích je důležitá psychika, zkušenosti. Prostě nerozklepat se z té atmosféry. Myslím, že od té doby jsem psychicky silnější, musím si říct, že odskáču to, co umím a neohlížím se se okolo.

Co obsahuje vaše volná sestava?

Dvě trojitá salta dopředu s obratem o 180 stupňů a osm dvojitých s vruty. Teď se učím to samé trojité, ale obraty o 180 stupňů tam budou dva. Jeden na začátku a druhý na konci.

Jaký bude váš program do olympijských her?

Především tréninky, a také mistrovství Evropy v dubnu v Petrohradě.

Co obnáší olympijská nominace?

Český olympijský výbor mě kontaktoval už před kvalifikací, ale já jsem nechtěla žádné procedury absolvovat, dokud nebude všechno jasné. Takže teď mě to všechno čeká oficiální focení, akreditace, měření na olympijské oblečení. Ale jsou to příjemné starosti.

Kdo bude na olympiádě favoritem a jaké cíle máte vy osobně?

Favoritkami jsou hlavně Číňanky, pak Kanaďanky a Bělorusky. Bude nás tam šestnáct a mým cílem je postoupit do osmičlenného finále.

A jak se těšíte na Hry po společenské stránce?

Samozřejmě ohromně, akorát je škoda, že naše soutěž proběhne uprostřed programu, takže nebudu ani na slavnostním zahájení, ani na zakončení. Přesto se moc těším, je to samozřejmě zatím vrchol kariéry. A doufám, že se stihnu podívat i na další sporty, hlavně na gymnastiku, která bude probíhat ve stejné hale jako trampolíny.

Trenér: Zita umí překonat překážky

Trenér Zity Frydrychové MIROSLAV PATRMAN, který bude také přítomen na olympijské soutěži, oceňuje kromě sportovní výkonnosti také psychickou odolnost své svěřenky: „Když k nám Zita před dvanácti lety přišla do oddílu, šla velmi rychle výkonnostně nahoru. Jenže pak se ve svém sportovním životě musela vyrovnat s několika nepříjemnostmi v podobě zranění nebo neúspěchu v podobě pádu na závodech, na které byla skvěle připravená. Myslím, že tohle všechno ji zocelilo a teď je psychicky na velké závody připravená po všech stránkách.“