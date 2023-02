Od začátku zápasu bylo vidět, že jsou Démoni v oslabené sestavě, protože Sparta byla více na míči, ale nedokázala si vytvořit brankové příležitosti, když už se šance naskytla, byl připraven brankář Démonů Lecjaks. Na první branku zápasu se čekalo do šestnácté minuty, kdy po rozehrávce autu střílel ze středu hřiště Maur, jehož střelu tečoval Luis a Cristiano už jí nedokázal zastavit pouze zpomalit a za ním si dobře v tvrdém souboji počínal Bejda a dorazil míč do branky – 1:0. Za dvě minuty to bylo o dvě branky, když Abrhám rozehrál roh na zadní tyč, kde zůstal osamocený Adam Jákl, který uklidil míč do branky – 2:0. Za pár vteřin to bylo zase o jednu branku, když se u lajny uvolnil Matheus a prostřelil Lecjakse – 2:1. Za tohoto výsledku se šlo do kabin.

Futsalové drama o záchranu! Lípa srazila Spartu, Rapid plichtil s Libercem

Začátek druhého poločasu Spartě vyšel, když ve druhé minutě druhé půle uklidil míč přesnou střelou ze středu hřiště k tyči Kelmendi – 2:2. Do vedení se Démoni dostali opět ve 24. minutě, když rychlý protiútok dva na jednoho zakončil do odkryté branky, po přihrávce Macháčka, Havrda – 3:2. Vyrovnání přišlo za malou chvíli, když přihrávkou z rohu hřiště našel na zadní tyči Rukovci Kelmendiho, který při power-play Sparty vyrovnal na 3:3. Rozhodnutí přišlo minutu před koncem, když při power-play Sparty vybojoval míč Maur, který ho poslal na Abrháma, který prostřelil Matheuse mezi nohy a stanovil tak konečný výsledek na 4:3.

„Dnes jsme doplatili na neproměňování šanci, Lípa vytěžila z minima maximum. Chtěli jsme hrát na výhru a zkusili power play, nakonec jsme inkasovali. Na druhou stranu to nebyl z naší strany povedený výkon a musíme se z toho poučit a být příště lepší," zklamaně pravil Marián Baláž, vedoucí pražské Sparty.

Česká Lípa - Sparta Praha 4:3 (2:1)

Branky: 16. Stanislav Bejda (Matěj Maur), 18. Adam Jákl (Tomáš Abrhám), 24. Ondřej Havrda (Martin Macháček), 39. Tomáš Abrham (Matěj Maur) – 18. Matheus (Azem Brahimi), 22. Melos Kelmendi (Azem Brahimi), 35. Melos Kelmendi (Jeton Rukovci)

FC Démoni: Lukáš Lecjaks – Tomáš Abrham, Stanislav Bejda, Martin Macháček, Matěj Maur, Ondřej Havrda, Karel Rozboud, Adam Jákl.