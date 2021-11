Českolipští florbalisté tak prohráli desáté utkání v sezoně a v Superlize klesli na poslední místo.

„Rozhodla kvalita. V první a druhé třetině jsme měli dostatek šancí, abychom vedli vyšším rozdílem. Sparta oproti tomu využila dvě přesilovky a poslední branku nám dala do prázdné klece. Rozhodla prostě větší kvalita na domácí hokejce,“ hodnotil utkání David Derka, kouč České Lípy.

„Dvě třetiny zápasu jsme byli obstojným soupeřem. Bohužel, tu poslední část jsme směrem dopředu nezvládli. Sparta naopak využila své příležitosti a odskočila nám. Koncovky zápasu nám zkrátka letos nejdou. My musíme co nejdřív přijít na to proč a zapracovat an tom. Podle mě se ale postupně zlepšujeme. Věřím, že se to bodově projeví už proti Pardubicím,“ zdůraznil Radek Krajcigr, českolipský útočník.

Florbalová Superliga míří do své poloviny. V Lípě nepropadají panice. Na druhou stranu moc dobře ví, že už je prostě potřeba sbírat body. „V sobotu nás čekají Pardubice. To je další zápas, ve kterém bychom měli bodovat. Výkony se poslední dobou lepší, body ale bohužel nepřicházejí. Nepropadáme panice, ve hře je ještě hodně bodů. Věřím, že se prostě zvedneme,“ dodal českolipský kouč.