Česká Lípa - Futsalisté České Lípy si v posledním kole základní části nejvyšší soutěže zajistili postup do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále je čeká Sparta.

Zápas futsalové ligy Česká Lípa - Mělník. | Foto: Deník / Petra Hámová

Nechali to sice až na poslední chvíli, ale zvládli to. Démoni se konečně probojovali do vysněného play off. V posledním utkání rozstříleli Ostravu 12:1, což jim nakonec vyneslo sedmé místo. Ve čtvrtfinále Severočeši narazí na favorizovanou Spartu.