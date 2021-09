Karatisté Sport Relax Česká Lípa se představili v Hradci Králové, kde se konalo Mistrovství ČR. Konečné výsledky předčily očekávání.

Závodníci Sport Relax Česká Lípa vybojovali pět titulů mistra republiky. | Foto: Zdroj: Sport Relax

Celý víkend byl pro závodníky Sport Relax velmi náročný. Už to, že soutěžní sezóna začíná takto brzy. Klub měl přípravné soustředění, ale do Hradce Králové se odjíždělo s ambicemi zejména uspět v kumite (zápasy). Tento šampionát SKIF je pro Sport Relax oblíbený, jelikož tamní závodnicí trestáni za tvrdší techniky a závodníci nejsou pod takovým tlakem.

Závodníci Sport Relax Česká Lípa vybojovali pět titulů mistra republiky.Zdroj: Zdroj: Sport Relax„Nakonec se nám podařil vyhrát i titul mistra republiky v kata týmech dorostenek ve složení Znamenáčková, Pokorná, Klimplová. Bylo to pro nás obrovským povzbuzením," řekl Pavel Znamenáček, trenér a vedoucí Sport Relax Česká Lípa.