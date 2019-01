Brno - Florbalisté FBC PULLO TRADE Česká Lípa pokračují na vítězné vlně.

Po výhrách se Startem a Svitavami si českolipští florbalisté vyšlápli i na favorizovaný celek Hattricku Brno. | Foto: Deník/Vít Černý

Vítěznou sérii započali českolipští florbalisté ještě před Vánoci, kdy doma porazili Karlovy Vary a po výhrách se Startem a Svitavami si vyšlápli i na favorizovaný celek Hattricku Brno. V takticky výborně zvládnutém utkání se mohli opřít o výkon brankáře Dvořáka a dobrou produktivitu v koncovce.

FbŠ Hattrick Brno - FBC PULLO TRADE Česká Lípa 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Česká Lípa začala dobře. Po pasáži hry, kdy operovala před brankářem Chrástem, se k dorážce pokusu Matějíčka dostal Kněžour a zavěsil míček nekompromisně do brány. Brankář Hattricku se pak několikrát vytáhl proti přesilové hře České Lípy a domácí tým posléze převzal iniciativu. Také domácí brankář Dvořák ovšem podával nadstandardní výkon a držel nulu velmi dlouho. Nejblíže vyrovnání byl v první třetině Hauser, ale zamířil jen do tyče.

Začátek druhé třetiny byl v podání florbalistů České Lípy přímo výborný. Po chybě v rozehrávce se zmocnil míčku Kněžour, natáhl ho před Chrásta a ideální přihrávkou dokázal oslovit Ekla, který si připsal v sezoně již svůj 49. kanadský bod. Česká Lípa v tu chvíli vedla již o dva góly.

Za další tři minuty přišel třetí direkt. Zadáci Hattricku trochu liknavě přistoupili k obraně vlastní poloviny a nechali Slanému spoustu prostoru ke střele od mantinelu. Ta zapadla přesně k levé tyči Chrástovy branky a Severočeši byli v tu chvíli blízko překvapivému bodovému importu.

Stav střel po druhé třetině však byl 24:13, což poukazuje na střeleckou převahu domácích. Ani z těch největších šancí se však hostitelům nepovedlo snížit. Naopak hned zkraje poslední dvacetiminutovky přišla českolipská možnost. Hart byl ve velké šanci faulován, ale Kněžourovi se nepovedlo trestné střílení proměnit. Bekhendovou kličku totiž brankář Hattricku zachytil.

Následně hosté nevyužili přesilovky a po ztrátě Štěrby zakončil rychlý únik krásnou střelou pod víko Vojtíšek. Jenže svěřenci trenérky Bartošové se nepoložili. Dobrý presink vyústil v zisk balonku, s nímž Slaný utekl až za brněnskou branku, pak ho předložil Kněžourovi, jehož další přesný zásah vrátil hostům třígólový náskok.

Brněnští se snažili o zvrat, Česká Lípa ale skvěle bránila. Přesto v 55. minutě při vysokém presinku Českolipských podnikl Hattrick přečíslení, na jehož konci stál tečující Brom 2:4.

V honbě za vyrovnáním pak Moravanům nezbylo nic jiného, než vsadit vše na jednu kartu. Při hře bez brankáře si vytvořili několik dobrých možností, nakonec však jednu z rozehrávek vystihl Ekl a dopravil míček do opuštěné branky. Cenné body tak směřovaly do České Lípy. Ta tudíž přivodila Brňanům i ve druhém vzájemném duelu sezony prohru, poprvé bez bodu vyšel po svém příchodu do Hattricku i nový trenér Marek Fiala. Hosté naopak mohli slavit pátý tříbodový zisk v řadě a upevnili si 3. místo.

Branky: 44. Vojtíšek, 55. Habr - 2. a 45. Kněžour, 21. a 60. Ekl, 24. Slaný. Rozhodčí: Svrček, Waliczko. Střely na bránu: 38:17. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. Diváci: 70.

TABULKA

Radek Barkman