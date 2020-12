Česká Lípa měla v letošním roce hostit mistrovství České republiky v tradičním karate. Vinou koronaviru se termín akce dvakrát přesunul. Asi prosincový termín nevyšel, kvůli pandemii koronaviru uspořádá Karate klub SPORT RELAX tuto velkou akci až příští rok. „Komplikace je to pro nás obrovská, nakoupili jsme poháry i medaile,“ říká v rozhovoru pro Českolipský deník jeden ze zakladatelů klubu Pavel Znamenáček.

Jak velká komplikace pro vás je to, že se mistrovství České republiky nekoná?

Velká. Nevyšel druhý překlad. Poprvé se akce měla konat 21. listopadu, tou dobou platil nouzový stav, takže z akce sešlo. Požádali jsme o odklad, ale vzhledem k současné situaci není možné mistrovství České republiky uspořádat ani teď. Akce se tedy odkládá na rok 2021. Za poměrně velké peníze jsme nakoupili ceny, akcí v Lípě se například účastnilo 430 lidí, což je velké množství, takže Jsem z toho klamaný.

Je těžké v současné době podobné akce pořádat?

Pokud chceme pořádat nějakou akci, tak musíme mít od Národní sportovní agentury výjimku. Museli bychom splnit určité podmínky, například testování účastníků, což při takovém množství není možné. Vláda prodloužila nouzový stav, šíření koronaviru se nezpomaluje. Hodně jsme se upírali k původnímu datu 21. listopadu, ale akci nešlo uspořádat. Vzhledem k tomu, že nepatříme mezi profesionální sportovce, tak bychom pravděpodobně ani výjimku nedostali.

Další termín měl být v prosinci, že?

Ano, termín byl 20. prosinec. Jiné sportovní svazy a profesionální sporty termíny vykrývají, takže se tam nevejdeme, a hlavně bychom čelili velkému množství komplikací, proto jsme se rozhodli pro přeložení na další rok. Teď v prosinci by se pravděpodobně cvičilo v rouškách, což postrádá význam, protože dýchání je v karate velmi důležité. Pokud člověku spadne rouška z nosu a instinktivně si ji nandá, bylo to obtížné tyto situace posuzovat. I proto jsme se rozhodli, že to zrušíme. Mrzí nás to, víme, že sem do Lípy lidé rádi jezdí. Je škoda, že letos nemůžeme akci uspořádat, zájem by o ni byl.

Na začátku prosince jste trénovali venku, že?

Do středy 2. prosince jsme trénovali venku, což se nám osvědčilo. Pak přišlo omezení, že se může trénovat ve skupinách o deseti lidech a to je problém. Pokud mají trenéři v klubu 50 lidí, z nichž mohou nominovat na akci jen určitý počet, tak při trénincích v deseti lidech ani všechny neuvidí v akci. Trenéři nevědí, jakou mají výkonnost.

Karatisté trénují ve vnitřních prostorách s rouškou…

Absolutní nesmysl. Tečka. My sice trénujeme ve vnitřních prostorách s rouškami, ale tréninky jsme a museli uzpůsobit tak, aby nebyly v maximálním zatížení. Probíhají spíše formou protažení, rozhodně to není o maximálním výkonu. S tréninky v rouškách nesouhlasíme. Dýchací cesty jsou zakryté, takže se vydechované nečistoty vrací do těla zpátky. Za minutu je rouška vlhká, nelíbí se nám to. Právě roušky jsou jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli akci posunout na rok 2021.

Rozumím tomu správně, že pro karatisty nemá trénink v roušce žádný smysl?

Ano, rozumíte, nemá žádný smysl.

V úvodu jste zmínil, že máte nakoupené poháry a medaile. Budou vám takto investované peníze v rozpočtu chybět?

Určitě nám budou chybět. Máme nakoupené poháry se štítky a medaile. Dotaci, kterou jsme na akci dostali od města Česká Lípa, budeme muset vrátit v plné výši, i když jsme už nakoupili medaile a poháry. Tato dotace nejde přesunout na další rok, takže peníze budeme muset vrátit.

Pokud budeme hovořit o vašem klubu,jak velkým zásahem do jeho fungování je současná situace?

Obrovským. Myslím si, že malé kluby, které mají deset dvacet dětí, jsou na tom o něco lépe. My jsme sice posílali individuální sportovní plány, on-line tréninky a další materiály. Tyto věci ale nenahradí klasický trénink a propojení žáka s trenérem. O ty, kteří chodili trénovat, když to bylo možné, nemám strach. Vesměs to jsou závodníci, kteří ví, co dělají a co mají dělat. Strach mám o žáky, kteří chodí na karate jako do zájmového kroužku.

Jak to myslíte?

Myslím si, že děcka zleniví, nebude se to týkat jen karate, ale i dalších sportů. Uvidíme, jaká bude situace po novém roce. Dalším problémem je to, že ztratí pravidelnost, kterou měli díky tréninkům. Děti byly na něco zvyklé a teď najednou vznikl skoro tříměsíční výpadek. Po první vlně se nám chod klubu podařilo nastartovat dobře, tréninky jsme nahradili pestrou letní činností. Chodili jsme na stadion a sportoviště využívali všichni sportovci, byla to taková náhrada toho, že jsme se dlouho neviděli. Pak jsme navázali soustředěním, na kterém nás bylo přes padesát. Současné, prosincové, období není vůbec dobré. Jsme karatisté a musíme se s těmito podmínkami vypořádat.

V létě se hovořilo o tom, že by moha přijít podzimní vlna. Dalo se na ni nějak připravit?

Náš klub je hodně založený na osobním kontaktu mezi trenéry a žáky. Maximálně jsme mohli připravit nějaké on-line tréninky a tréninková videa. Jsme přesvědčení o tom, že klasický trénink se nijak nahradit nedá. V současné době nám už nejde o to, aby byli závodníci co nejlepší, ale o to, aby to nějakým způsobem zvládli. Aby přešli tuto krizovou situaci a udrželi si nějakou kondici.

Na jakou akci se vaši závodníci připravují?

19. a 20. prosince by mělo proběhnout MČR v olympijském karate. Na akci jsme nominovaní, máme tam poměrně velkou část lidí. Mělo být 12. 13. prosince v Pardubicích. 4. prosince přišla zpráva, že nedostali výjimku na tento termín a nový by měl být na 19. a 20. prosince. Jsem zvědavý, zda tam budeme startovat v rouškách nebo jestli nebudou nutné.

Není cestou k odložení roušek testování všech účastníků před akcí?

Vláda vydávala rozhodnutí tak rychle, že bylo minimální množství času na ně reagovat. Volal jsem i na ministerstvo zdravotnictví, kde mi paní řekla, že nikdo nic pořádně neví a všechno se odvíjí od systému PES. Myslím, že testování ve fotbale, hokeji nebo florbalu platí svazy. V takhle krátkém čase by se v karate nic podobného nestačilo udělat. Myslím si, že časově by to bylo extrémně náročné.

Zmínil jste systém PES. Je podle vás nedostatečně propracovaný?

Já bych řekl, že určitě ano. Někteří lidí jsou kvůli němu znevýhodnění. Profesionální sportovci jsou testovaní, vykonávají svou pracovní činnost, to je v pořádku. Poloprofesionální sporty dostaly také zelenou. Systém ovšem pohlíží na ten obyčejný, amatérský sport, odlišně. Propracování mohlo být lepší, ale chápu i to, že vláda nemůže úplně jít do detailů. Na druhou stranu, když už rozhoduje o takto důležitých věcech, tak by to mělo být propracovanější. A to není všechno.

Povídejte.

Málokdo si uvědomuje, že například sportovní trenéři a oddíly nakoupili různé pomůcky, které museli zaplatit nebo je postupně splácí. Pokud členové nechodí momentálně na tréninky, tak neplatí příspěvky a nepodpoří klub finančně. Vláda řekne, že něco zavře, ale už si pravděpodobně neuvědomuje problémy, které svým rozhodnutím způsobí.

Dostane se do finančních problémů i váš klub?

Jsme klub, který má většinu pomůcek už zaplacených, i když je pravda, že některé věci ještě splácíme. S určitou zátěží to zvládneme. Osobně se obávám toho, zda se lidé pak vrátí do tělocvičen a začneme znovu trénovat.

Dokážete vy jako trenér posoudit, jak hodně se kvůli dlouhé pauze propadne úroveň vašich závodníků?

U některých propad nebude, jsme s nimi v kontaktu. S některými lidmi jsme pracovali individuálně, takže jejich výkonnost se nepropadne. Ty „střední“ závodníci by taky neměli mít příliš velký pokles. Trénovali jsme venku, takže jsme vůbec nebyli na tatami, neměli jsme kontakt s podlahou a tělocvičnou. Trénovali jsem v botách a venku.

Mám dojem, že příliš velký smysl v pořádání MČR nevidíte. Pletu se?

Odpovím oklikou. Absolutně se nebudu na naše závodníky zlobit, pokud to nedopadne na výtečnou. Vyzkoušeli jsme si Olomouc a Prahu s rouškami, během dne jsme třikrát museli z haly ven, protože probíhala dezinfekce. Pokud proběhne mistrovství České republiky, tak na tom budou všichni závodníci stejně, nikdo nemohl pořádně trénovat.