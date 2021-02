Českolipští futsalisté nakonec prohráli 4:6 a natáhli sérii porážek na sedm v řadě. „Vedli jsme 2:0 a na hřišti dominovali. Jenže pak soupeř snížil a na nás se projevila špatná psychika. Přestali jsme si věřit a začali hrát něco jiného, než na začátku. To Mělníku vyhovovalo a zaslouženě nás potrestal,“ přiznal Havrda.

Ten sice vstřelil svou osmou branku v sezóně, pak ale nedal dva pokutové kopy. „Tohle bylo bohužel důležité. Kdybych to proměnil, tak se dneska bavíme o jiném výsledku. Beru to na sebe. Je na čase to přenechat někomu jinému a psychicky si odpočinout,“ má jasno 34-letý univerzál.

Démoni čekají na body od 2. října. Nepříjemná série se natahuje, situace v tabulce se nelepší. „Je to špatné, zabředli jsme do krize, ze které se musíme vyhrabat. Nikdo nám s tím nepomůže, jenom my sami. Nezbývá než bojovat a věřit, že se to otočí,“ burcuje celý tým.

Plzeň, Chrudim, Slavia. To jsou soupeři České Lípy v následujících zápasech. Bodové možnosti jsou poměrně omezené. „Tyhle týmy jsou úplně jinde. Musíme začít od malých věcí a postupně věřit v zlepšení. Do konce sezóny je ještě hodně utkání, sezóna se dá ještě zachránit,“ zdůraznil.

Play-off. To je cíl, na který chtějí v České Lípě dosáhnout. Na aktuálně osmé Brno ztrácí Démoni tři body. „Na play-off bude potřeba tak 22 bodů. Pro nás to znamená pětkrát vyhrát. Pokud se zlepšíme, není to neřešitelné. Uděláme maximum pro to, abychom tam proklouzli,“ slibuje Havrda.

Ten byl v širším výběru pro reprezentační boje proti Norsku. K nim ale kvůli koronaviru nakonec nedošlo. „V tomto směru jsem byl realista. Byl jsem v širší nominaci, kde bylo zhruba třicet hráčů. Ale abych se vešel do konečné čtrnáctky? K tomu je stále hodně daleko. Samozřejmě mě potěšila samotná nominace do širšího kádru. Mnohem radši bych ale viděl lepší výsledků Démonů,“ pokýval hlavou.

Jak Ondřej Havrda vnímá aktuální koronavirovou situaci, která zasáhla i do nejvyšší futsalové soutěže? „Je to samozřejmě náročné. Pro nás je to o to horší, jelikož před pauzou se nám poměrně dařilo. Teď je to katastrofa. Diváci na zápasech chybí. Na druhou stranu jsme rádi, že můžeme hrát náš milovaný sport. Je to lepší, než nic. Testování? To není nic příjemného. Starosti to ale přidělává hlavně vedení klubu. Pro nás je to pět nepříjemných vteřin, dá se to v pohodě zvládnout,“ dodal Havrda.