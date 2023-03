Dostali se z ošemetné situace, ale ještě nemají vyhráno. Českolipští florbalisté o víkendu zvládli oba těžké duely na půdě Karlových Varů a v sérii play-down, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, srovnala na 2:2. Bitva o záchranu se přesouvá na sever Čech, páté utkání se hraje v České Lípě v úterý.

Jan Peška v domácích zápasech brankáře Karlových Varů nepřekonal. O víkendu se na půdě soupeře trefil hned čtyřikrát. | Foto: Vít Černý

Severočechům v Karlových Varech hodně pomohl Jan Peška, který v domácích zápasech střelecky mlčel. Ovšem o víkendu přispěl k výhrám 5:4 a 6:3 hned čtyřmi góly. Do té doby měl na kontě jednu asistenci.

„Věřím, že sérii dotáhneme a zachráníme se. Rád bych si ještě zahrál za Ústí play-off první liga,“ hlásí nadějný florbalový kanonýr.

Honzo, ve Varech jste dvakrát vyhráli a sérii vyrovnali. Jaké to byly zápasy?

Odjíždět do Varů se ztrátou dvou zápasů pro nás nebylo nic příjemného. Věděli jsme, že nás čekají vyrovnané zápasy, kde budou rozhodovat maličkosti. Oba týmy hrály ze zajištěné obrany a čekaly na chyby soupeře. Naštěstí se v důležitých momentech lépe prosadili naši střelci, dokázali jsme i lépe bránit.

Hodně důležitý byl třetí zápas, který jste zlomili až na konci.

Třetí zápas byl otevřený až do konce. Naštěstí se v poslední minutě krásně trefil Ondra Kopič na 5:4 a to nás nakoplo i do nedělního utkání. Přestože jsme ve čtvrtém zápase prohrávali 3:1 dokázali jsme trpělivou a zodpovědnou hrou zápas otočit a celou sérii vyrovnat.

Vy jste se konečně prosadil i gólově. Jak se v této sérii cítíte?

Cítím se herně dobře, snad ještě nějaké góly přidám.

Dnes hrajete doma páté utkání. Měli byste být v psychické výhodě, ne?

Výhoda? Těžko říct. Zatím všechny čtyři zápasy domácí prohráli. Navíc máme super fanoušky, kteří s námi jezdí i ven a vytváří kulisu, že se cítíme skoro jako doma. Rozhodně už pátý zápas nepodceníme, jako to bylo v prvním utkání.

Do semifinále play-off první ligy postoupilo Ústí nad Labem. Při jisté shodě náhod byste ho mohli potkat v případné baráži o Superligu. Myslel jste na to?

Tak to si rozhodně nepřeji. Naopak doufám, že sérii s Vary vyhrajeme a že budu moci nastoupit za Ústí, abych mu pomohl v prvoligovém play-off.

Jak těžké bylo přepnout se po nepodařeném utkání s Ostravou z boje o play-off do bitev o záchranu?

Těžké to určitě bylo. Celou sezónu jsme se pohybovali na příčkách, které nám zaručovaly účast v play-off. Fatálně nám nevyšly některé poslední zápasy se soupeři, se kterými jsme měli brát body. Nakonec nám k postupu chyběly dva. Nyní se ale zápas od zápasu zlepšujeme a věřím, že se nám podaří s klukama celou sérii vyhrát.

Co bude rozhodovat v úterním zápase?

Rozhodovat bude forma brankářů a střelců, možná trochu štěstí, ale hlavní roli sehraje kolektivní výkon celého týmu.