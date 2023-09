Měla ambice na zlaté medaile a překonání rekordů. Všechno ale skončilo nad očekávání. Petra Weber, rozená Chocová, plavkyně z České Lípy na mistrovství světa Masters Japonsku předčila sama sebe.

Petra Weber si z veteránského MS přivezla pět medailí a hned pět nových rekordů. | Foto: soukromý archiv

V tamních bazénech získala pět medailí a překonala pět rekordů. „Kdyby mi tohle někdo řekl před odletem, klepala bych si na čelo a smála se, že to je moc hezký sen,“ pravila bývalá mistryně Evropy.

Petro, pojďme ještě shrnout vaše pocity po podařeném mistrovství světa v Japonsku?

Bylo to jednoznačně skvělé. Jak po té sportovní stránce, tak po stránce zážitkové a kulturní.

Získala jste pět medailí, máte pět rekordů. To určitě předčilo vaše očekávání, ne?

Odlétala jsem s cílem, že chci minimálně dva tituly, dva evropské rekordy a poprat se o další medaile. Nakonec mám čtyři tituly, jeden bronz, tři evropské rekordy a dva rekordy šampionátu. Kdyby mi tohle někdo řekl před odletem, klepala bych si na čelo že je to moc hezký sen. (smích)

Petra Weber prohání daleko mladší závodnice. Jejich rodiče jsou rádi, směje se

Můžete popsat jednotlivé závody, ve kterých to cinklo?

100 metrů volným způsobem: Tady jsem chtěla urvat medaili, ale věděla jsem, že to bude hodně těžké. Byl to navíc můj první start po příletu, tak je člověk trochu nervózní z nového prostředí, atmosféry. Měla jsem pomalý rozjezd, ale bylo z toho třetí místo a za to jsem byla šťastná.

100 metrů prsa: Věděla jsme, že musím zápasit sama se sebou a časem. Byl z toho můj nejlepší letošní čas a navíc rekord šampionátu i Evropy. Úžasný!

50 metrů motýlek: Za loňský rok jsem měla nejlepší čas z celého světa v mé kategorii. Trochu mě to psychicky svazovalo a byla jsem nervózní, jestli to potvrdím. Vše vyšlo parádně, jen mě malinko mrzelo, že to nebylo pod 28 sekund. Ale další evropský rekord a titul pokořen.

50 metrů volný způsob: To byl otevřený závod. Nastupovala jsem s druhým nejlepším časem. Zabojovala jsem a časem 26,94 jsem zvítězila. Navíc je to pro mě pátý nejlepší čas mé kariéry. Právě tady si toho vítězství nejvíce cením.

50 metrů prsa: To nejlepší na konec. Už byla znát únava, navíc jsem měla předtím dva dny volna. Cíl byl vyhrát v evropském rekordu a být pod 32 sekund. Oboje se povedlo a navíc v rekordu šampionátu, takže paráda.

Jak jste si to v Japonsku celkově užila?

Organizačně to bylo fajn. Byly tam nějaké chyby, protože Japonci angličtinu bohužel moc neovládají, tak měli někde chybně přeložené informace a ze začátku byl trochu chaos. Ale závody probíhaly podle časového harmonogramu. Dokonce skvěle zareagovali i na blížící se tajfun a podávali nám pravidelné informace ohledně posunutí závodu. Všichni byli strašně milí a nápomocní.

Měla jste čas na nějaké procházky po okolí?

Tím, že jsem tam byla sama na vlastní pěst, tak jsem si to tomu uzpůsobila a myslím, že jsem toho viděla docela dost. První den příletu jsme nachodili téměř 22 km. byla jsem spokojená i po kulturní stránce.

Jaké byly reakce od vašich nejbližších?

Reakce byly perfektní. Přišla mi spousta gratulací i od lidí, od kterých bych to nečekala. Myslím, že toto byl opravdu úspěch s velkým Ú, přestože by si někdo mohl říct, že to jsou „jen“ masters závody.

Co bude teď dál?

Do konce roku mě čekají ještě závody Českého poháru na krátkém bazénu, zimní mistrovství republiky „mladých“ a ráda bych se pokusila i o limit na ME eliťáků do Rumunska, což by bylo něco úžasného. Z masters závodů poplavu mezinárodní MČR v České Lípě a ME na Madeiře.

Jak jste zvládala odloučení do manžela a rodiny?

S manželem jsem byli už z dřívějška trochu zvyklí, že buď jsem já jela na závody nebo manžel měl někde v cizině vystoupení. Horší to bylo pro mě u dcerky, protože jsme se neviděly poprvé na takovou dobu a to bylo mnohem horší. Naštěstí v době videohovorů se to dalo zvládnout. (úsměv)

Chcete dodat něco na závěr?

Potřebovala bych poděkovat všem sponzorům. Jsou to trenér Pavel Provázek (Unlimited Performance, s.r.o.), Alad CZ s.r.o., BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.; VýrobaDílů s.r.o.; CZECH SERVICE, Družstvo; Aapogee a město Česká Lípa a nakonec také moji kamarádi!