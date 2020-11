Od příští sezóny ale Petr mění sportovní disciplínu. „Mé budoucí plány se nebudou týkat triatlonu. Minimálně jednu sezónu to bude primárně silniční cyklistika,“ prozradil 23-letý rodák z České Lípy.

Ondro, tak první otázka se hned nabízí. Proč ta změna?

Svou roli hrálo více faktorů. Hlavně vleklé zdravotní komplikace. Vlečou se se mnou od začátku. Při větších tréninkových dávkách v běhu se vždy projevily a negativně ovlivnily můj výkon. Moje obliba silniční cyklistiky je tak velká, že se to víceméně projevilo v mém tréninkovém plánu a závodním programu. Nikdy jsem se netajil tím, že mě to táhne na silnici. Při mých výsledcích z triatlonu mě okolnosti nutili zůstat u toho, co mě baví a co mi jde. Silniční cyklistika byla vždy moje tajná láska.

Budete se tedy opravdu soustředit jenom na silniční cyklistiku? Nestřihnete si nějaký triatlonový závod?

Chci se soustředit opravdu jen na cyklistiku. Takový je plán, dokud studuji a mám čas se tomu naplno věnovat. Jsem připraven tomu dávat maximum. Motivace je opravdu veliká a já vím, že mě neopustí. Nároky mám na svou osobu velmi vysoké. Problémem bude brzdit se v tréninku, abych objem na kole nezvýšil moc rychle a nepřivodil si únavové zranění nebo stagnaci výkonu. Kvůli nižším objemům z triatlonu je třeba postupně zvyšovat zátěž a neudělat moc velký skok.

Jaký je z vašeho pohledu zatím rok 2020?

Kvůli zdravotním komplikacím jsem toho v triatlonu moc nestihl. Jediné, co bych vyzdvihl, byla účast na mém oblíbeném závodu XTERRA Krušnoman Most, kde jsem skončil pátý. A ještě má premiéra na MČR v krátkém triatlonu, kde jsem si doběhl pro druhé místo v kategorii K23. Během sezóny jsem samozřejmě objel pár amatérských cyklistických závodů.

Letošní koronavirové dění notně nabouralo řadu sportovních akcí po celém světě. Jak to bylo u vás?

Nejhorší to bylo asi pro „eliťáky“, co chtěli vyrazit do zahraničí na velké akce. Naštěstí se jeden z největších závodů v terénním triatlonu XTERRA Prachatice letos konal. Mezinárodní konkurence se tak sešla alespoň u nás. Nakonec se zrychleně odjel i celý Český pohár, díky tomu si terénní triatlonisté přeci jen přišli na své. Minimálně v Česku. Větší zásek do kalendáře mi udělala má achillovka a kotník.

Na jaře jsme si „užívali“ karanténu, nyní je situace velmi podobná. Jak se žije vám, jako sportovci?

U mě se toho moc neměnilo. Většinu tréninků šlo absolvovat venku. Jen s plaváním v rybnících jsem musel začít trochu dříve, než u mě bylo zvykem. Ale člověk se s tím popere (smích). Nejdříve jsem uvítal posunutí začátku sezóny z důvodu dohnání restů co se týče výkonnosti k mé plné spokojenosti. Dlouho to, vzhledem k dlouhodobým problémům s virem, nevydrželo.

Souhlasíte s vládními nařízeními, které defacto zastavili v Česku veškeré sportovní dění?

Osobně si netroufám soudit toto rozhodnutí vlády, jelikož neznám dopodrobna souvislosti a detaily, které se této situace týkají. To, co vím, jsou informace z médií. Z mého pohledu to pro mě není dostatek informací. Proto rozhodnutí nechávám na odbornících, kteří tomu mají rozumět a vláda s nimi spolupracuje. Je to přeci jejich práce a snaží se pro nás dělat to nejlepší.

Už jste prozradil, že další sezóna bude z vašeho pohledu probíhat na silničním kole. Co vás tedy čeká?

Rád bych se zúčastnil všech pohárových závodů včetně republikového mistrovství v silniční cyklistice. Kdyby se poštěstilo něco v zahraničí bude to vítaná zkušenost, ale to záleží na mém týmovém angažmá.

Pochopil jsem dobře, že zatím nespadáte pod žádný tým?

Zatím je to v řešení, ale doufám že během příštích několika dnů budu vědět na čem jsem.

Pracujete, nebo ještě studujete?

Zatím jsem student, díky mým výsledkům a štědrým podporovatelům jsem zatím nemusel řešit nějaký přivýdělek. Mám díky tomu našetřeno do začátku mé cyklistické kariéry. Pokud se neuchytím, nastane čas hledání pracovních příležitostí. Jsem připraven na všechny scénáře.

Vracíte se ještě do Varnsdorfu, kde jste působil a kde je stále „váš“ trenér Jan Novota?

Většinu tréninkových záležitostí řeším s mým trenérem Janem Novotou na elektronické bázi případně při tréninku, kdy jednou za čas přijedu do Varnsdorfu.

Pojďme ještě na skok k triatlonu. Co patří mezi vaše největší úspěchy?

Mezi mé největší úspěchy řadím tituly mistra světa i Evropy v XTERRA triatlonu v kategorii 20 – 24 let. Pak také celkové vítězství v Českém poháru, či umístění v top ten v elitní kategorii v závodech Světového poháru.

A pojďme do vašich sportovních začátků. Jaké vůbec byly?

Má rodina, zejména moje maminka, mě od mládí vedla ke sportu. Poflakování venku s kamarády nepřipadalo v úvahu. Při sportu mě podporovala jen pozitivně a nikdy mě do ničeho nenutila. Já si vybral, co chci dělat a jak intenzivně budu při jednotkách trénovat. Zhruba před osmi lety jsem se od fotbalu, který mne zase tak moc nenaplňoval, dostal k cyklistice. Vlivem mého prastrýce Bohumila Loubka pak k triatlonu, kde jsem byl v dorostu členem české reprezentace. Největší úspěch jsem však zaznamenal v terénním triatlonu. Tímto bych chtěl „Bóďovi“ vzkázat, že mu děkuji za navedení na správnou cestu a podporu, kterou mi do začátku dal. Nikdy nezapomenu.

Vyberete nejlepší a naopak váš nejhorší sportovní zážitek?

Nejlepší určitě výhra titulu mistra světa. Ńejhorší naopak bylo MČR 2018, kde jsem byl po těsném souboji o druhé místo odsunut na celkové třetí místo bez jediného důkazu. Tuto křivdu jsem dlouho rozdýchával, jelikož to pro mě byl důležitý závod. Dlouho jsem pak přemýšlel, zda má vůbec cenu závodit, když se mohou stávat takové věci.

Máte čas na nějaké koníčky, které se netýkají sportu?

Myslím, že vyloženě koníček nemám. Vše co dělám se točí kolem sportu. Moje přítelkyně i kamarádi mě podporují v mých aktivitách, případně je sami provozují. Aktivita, které věnuji zbylý čas, je studium mého školního oboru Tělovýchova a sport. Především se zajímám o trénink v cyklistice a triatlonu. Ve výjimečných volných chvílích se rád setkám s příbuznými, zahraji na kytaru, přečtu knihu nebo zahraji na konzoli s kamarády.