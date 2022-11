Velmi dobře se představila na Plzeňských sprintech, které byly zároveň pátým kolem Českého poháru. Weber si na trati 50 metrů prsa doplavala pro vítězství. Časy? Ve finále 31,52, v rozplavbách dokonce 31,41. „Za poslední čtyři roky nedokázala do té doby žádná Češka tuhle trať zaplavat rychleji. V roce 2018 jsem ještě závodila, o rok později už mě nikdo v krátkém bazenu neviděl, to už mi narostl pupek,“ zasmála se žena, která je stále na mateřské dovolené.

Petra si doplňkově dala ještě tratě 50 metrů motýlek a 100 metrů prsa. „Měla jsem tam dobré časy, ale obě finále jsem nakonec neplavala. To už by na mě bylo moc. Nešlo mi o medaile a nechtěla jsem tam být s malou celý den,“ vysvětlila.

Petra Weber vybojovala v domácím bazénu sedm vítězství.Zdroj: soukromý archivV bazénu tak opět ukazovala záda daleko mladším závodnicím. „Jestli jim to vadí? Upřímně nevím, neptala jsem se jich. Ale co mám odezvu od jejich rodičů, jsou rádi, že jsem se opět vrátila a dokážu je prohánět. Je to pro ně prý motivace, aby mě porazily. A to je fajn,“ má jasno.

Aktuálně 36letá plavkyně se pak představila na domácí půdě v České Lípě, kde se konalo 7. zimní mezinárodní mistrovství ČR v plavání masters. „Před prvním startem se mi podařilo natáhnout šlachu na kotníku. Musím říct, že když nemůžete ohýbat nohu v kotníku a máte plavat prsové nophy a dělat kvalitní obrátky, tak se vám do brýlí derou slzičky. Ale nějak jsem to dala. Je potřeba poděkovat brněnskému fyzioplavci, který se o mě postaral,“ řekla s typickým úsměvem na rtech.

Dvojnásobná mistryně Evropy nakonec vybojovala sedm vítězství a dvakrát druhé místo v kategorii open. „Tam se propočítávají jistým způsobem zaplavané časy a věk závodníka. Navíc se mi podařilo zaplavat i nejhodnotnější bodový výkon. S časy jsem byla spokojená, v mé kategorii tam padly i nějaké rekordy. Myslím si, že na veteránku to nebylo vůbec špatný,“ dodala na závěr.