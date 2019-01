Česká Lípa - O víkendu se střetly v divizi stolního tenisu dva nejlepší týmy okresu.

Českolipské duo Bílek (vpravo), Flanderka | Foto: Deník

Loko Č. Lípa – Nový Bor 10:4

Na podzim v Novém Boru skončil zápas nerozhodně 9:9, ale doma měla Lokomotiva navrch už od čtyřher, když obě vyhrála.

Hostující tým držel krok až do stavu 3:2 (body Protiva a Studecký), ale pak přišla pětibodová šňůra domácích a zápas byl rozhodnut. Největší obrat v zápase předvedl R. Bílek, který od stavu 0:2 a 5:9 ve 3. setu povolil soupeři jenom 4 míčky a vyhrál 3:2 na sety. Hosté ještě snížili na 8:4, ale další dva body R. Bílka a Justa dokončily zápas, ve kterém domácí vyhráli všechny pětisetové zápasy.

Body: Just 3,5; Flanderka a R. Bílek po 2,5, M. Špaček 1 a Milata 0,5 – Protiva 2, Studecký a Ivan po 1.



Loko Č. Lípa – TTC Jablonné 10:1

V nedělním zápase se projevil plně rozdíl v umístění obou týmů, když domácí směřují do play off a hosté do play out (baráže). Za necelé dvě hodiny bylo rozhodnuto, když jediný bod hostů získal za stavu 3:0 Lazar.

Body: Bayer 3,5, Flanderka a Milata 2,5, Just 1,5 – Lazar.

V tabulce po 18. kole je Lokomotiva Česká Lípa na 2. místě tabulky, Nový Bor na 4. příčce a Jablonné ok