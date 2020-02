První třetinu v Brně sehráli Českolipští podobně jako v Otrokovicích fantasticky. Zatímco brankáře Ponomareva florbalisté Hattricku téměř nezaměstnávali, hosté měli před brankou soupeře spoustu šancí. Už v první minutě zachraňoval Brno tygřím skokem na brankové čáře Kejík, v šesté minutě ale už kapituloval. Karlova křížná přihrávka prolétla až k volnému Jirečkovi, který při svém druhém superligovém startu otevřel skóre.

Obrázek hry se neměnil a byl to právě domácí gólman, který musel hasit další českolipské příležitosti. V první dvacetiminutovce už na něj ale vyzrál pouze Jirsa po přímočaré kombinaci s Novotným. Českolipští poté s přehledem kontrolovali náskok a měli také dvě přesilové hry. I když ani jednu z nich nesehráli úplně optimálně, z té druhé dokázali skórovat. Rána Slaného zapadla pod horní tyč a Česká Lípa vedla už 3:0. Vzápětí pak Novákova rána zamířila do břevna, ale od tohoto okamžiku se do hry stále více začali dostávat domácí.

Na svůj první gól si však museli počkat až do 41. minuty, kdy přesilovou hru využil v poslední vteřině šťastnou ranou z křídla Ondráček. Byl to moment, který Hattricku vlil čerstvou krev. Domácích bylo v tu ránu plné hřiště a svým dotěrným forčekingem nutili soupeře k chybám. Navíc se jim povedlo rychle přidat další gól, když kombinaci před Ponomarevem zakončil Nagy.

Poté ale přišel ve florbale málo vídaný úkaz. Severočeši totiž dokázali odpovědět hned za jedinou vteřinu! Po technickém přestupku Fuchse na vhazování ve středu hřiště se nijak nerozpakoval Slaný a parádní ranou z půlky přidal svůj druhý gól v utkání a zvýšil na 4:2. Klid na českolipských holích ale netrval dlouho. Krajcigrův faul totiž potrestali hráči Hattricku šťastným gólem, kdy se od Slaného odrazil míček do vlastní branky.

Brňané s vědomím toho, že je případná ztráta v tomto utkání téměř jistě posune do bojů v sériích play down, stupňovali svůj tlak a Ponomarev místy musel v brance čarovat, aby chránil českolipský náskok. Trochu lépe se hostům dýchalo od 51. minuty, kdy po standardní situaci trefil přesně Jirsa. Místo poklidného závěru utkání ale přišly další komplikace. Po nezakončeném rychlém brejku se naopak do přečíslení řítili domácí, a to ranou ze středu hřiště nekompromisně vyřešil Horák.

Vzápětí dostali brněnští florbalisté velkou šanci skórovat v přesilové hře po zbytečném faulu Novotného, ale Českolipští s vypětím všech sil odolali. Závěrečný zmar Hattricku při hře bez brankáře vyústil v šestý gól hostů, který do prázdné branky zaznamenal hříšník předchozích okamžiků Novotný.

Velmi cenné body si tak Česká Lípa odvezla domů a udělala obrovský krok k záchraně. Na sestupové příčky má nyní tři kola před koncem náskok čtyř bodů a navíc pro ni hrají lepší vzájemné zápasy s nejbližšími konkurenty v boji o přežití. Zároveň se svěřenci trenérky Bartošové bodově dotáhli na osmé Vinohrady a dá se tak očekávat lítý boj o účast v play off.

Součástí nedělního zápasu proti Bohemians Praha byl také Českolipský dětský bazárek. Samotný zápas však domácím nevyšel, první třetinu prohráli 0:2, pak hosté odskočili až na 7:1 a náskok už udrželi. Vyhráli vysoko 9:4.

Superliga florbalistů, 23. a 24. kolo:

Hattrick Brno – FBC 4CLEAN Česká Lípa 4:6 (0:2, 0:1, 4:3)

Branky: 41. Ondráček, 44. Nagy, 46. Slaný (vl.), 56. Horák – 6. Jireček, 13. a 51. Jirsa, 30. a 44. Slaný, 60. Novotný.



FBC 4CLEAN Česká Lípa – Bohemians Praha 4:9 (0:2, 2:5, 2:2)

Branky: 28. Krajcigr, 28. Jireček, 55. Kopecký (vla.), 60. Jirsa – 2. Růžek, 13. Cabejšek, 22.a 59. Krebner, 29. Vojtíšek, 31. Ďopan, 35. a 55. Forman, 38. Šárka.