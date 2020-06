První červnový víkend členové oddílu otestovali svou formu. Trenér Jaroslav Jíra se v sobotu 6. června zúčastnil Maloskalského půlmaratonu. V Malé Skále doběhl ve své kategorii druhý a celkově skončil na trati dlouhé 21,1 km na šesté pozici. S umístěním byl spokojený.

Jeho svěřenci, dorostenci Eliška Faltová a Tomáš Knejzlík závodili o den později. V neděli 7. června závodili v Račicích v silničním sprint triatlonu. Čekalo na ně 750 metrů plavání, 20 km jízdy na kole a běh 5 km.

Faltová ve své kategorii obsadila třetí místo, Knejzlík ve své kategorii nenašel přemožitele. Dalších sedmnáct českolipských závodníků z řad dětí a dospělých cestovalo do nedalekého Varnsdorfu. Pro mnohé z dědí se jednalo o první závod v životě. Veterán Karel Jirák vyhrál v kategorii od 40 do 49 let.

„Všichni si zaslouží pochvalu, Štěpán Kmoch, Jarmila Nováková, a Linda Vobrová navíc ještě sportovní poplácání za extra povedený výkon,“ poznamenal s úsměvem na tváři trenér Tri clubu Česká Lípa Jaroslav Jíra.