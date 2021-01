„Bohužel se nacházíme po smolném zápase v Ústí na nějaké dece. Proti Rapidu jsme prostě měli vyhrát. Místo toho ten zápas během třiceti vteřin ztratíme. Nechalo to na nás následky. Před Slavii jsme si něco řekli, mohli jsme snížit na 1:2, kdy jsme nedali penaltu. Zápas se mohl vyvíjet jinak. Ale nedaří se nám to prostě utrhnout,“ kroutil hlavou Karel Kruliš, trenér futsalistů z České Lípy.

Kruliše mrzí hlavně zpackané závěry zápasů v Liberci a Ústí nad Labem. Démoni mohli mít klidně o šest bodů více, místo toho čekají na ligové body od 2. října. „Troufnu si říct, že v Liberci jsme minimálně bod měli urvat. Možná i tři. Tenhle zápas a utkání v Ústí byly klíčové. Měli jsme to zvládnout. Restart ligy nás bohužel zastihl ve stavu, v jakém jsme. Dva měsíce jsme pilně trénovali a připravovali se na to. V poslední době se nám podařilo jenom utkání s Chrudimí, kde kluci zahráli skvěle v obraně. Chtěli jsme to aplikovat i na Slavii, ale bohužel,“ pokračoval.

Program nejvyšší futsalové ligy jede v kvapíkovém tempu, na Démonech může být znát určitá únava. „Hráli jsme v neděli, pak byl jeden trénink, testy a zápas na Slavii. Teď to bude obdobné, trénink, testy a domácí zápas s Teplicemi. Je to nabité, kluci už toho mají plné zuby,“ podotkl Kruliš.

Na Českou Lípu nečeká zrovna lehký los. V pátek doma přivítá Teplice. „Další těžký soupeř. Musíme se na to připravit hlavně psychicky. Doma se nám docela daří. Pak následuje dvoutýdenní pauza a čeká nás doma Mělník. Tady bychom se mohli odrazit. Potom je tam trojlístek těžkých zápasů – Slavia, Chrudim, Plzeň. Extrémně těžcí soupeři. Klíčové duely přijdou na řadu až pak. Máme před sebou hodně práce. Naším cílem je play-off a to se nemění,“ uzavřel vše Karel Kruliš.

To pražská Slavia zapsala šestou výhru v sezóně, napravila si reputaci po prohraném derby a je aktuálně na druhém místě. „Zápas se Spartou nám vůbec nesednul, museli jsme něco změnit, proházeli jsme čtyřky a proti Lípě se to povedlo. Má na tom zásluhu celý tým a hlavně trenér, protože ta změna byla vidět. Adam zachytal fantastický zápas, chci mu k jeho výkonu pogratulovat. Můj hattrick? Je to jedno, kdo dá branky, hlavní je to, že jsme získali tři body,“ zhodnotil zápas Jan Křemen, autor tří slávistických tref.