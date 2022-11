„Se vstupem do soutěže jsme samozřejmě spokojeni. Máme tolik bodů, kolik jsme si před repre pauzou přáli. Naposledy jsme porazili zaslouženě neoblíbené Pardubice 8:2. Pomaleji jsme se rozjížděli, ale pak jsme hráli to, co jsme si řekli,“ přiznal David Derka, kouč České Lípy.

Přesto jeho družina nesmí usnout na vavřínech, jelikož jí čeká náročný program. „Krom Vítkovic máme Black Angels a pak Střešovice. Každý bod z téhle série bude hodně dobrý,“ má jasno.

Lípě se zatím vyplácí letní ústecké posily. Hodně vidět je mladík Jan Peška (na snímku), který má na svém kontě 14 branek a je nejlepším střelcem celé soutěže.

„Honza má výhodu, že hraje v lajně s Radkem Krajcigrem. Soupeři si spíše hlídají právě Krajdu a Honza tam má větší volnost. Za jeho góly jsme ale samozřejmě rádi,“ dodal Derka.

Nervózní nováček? Kdepak! Peška vlétl do Superligy jako uragán

FBC Liberec využil reprezentační přestávku k dobití baterií. „Měli jsme klasický tréninkový proces s tím, že jsme se v úvodu zaměřili na fyzičku, později na herní věci, které nám v úvodu sezony tolik nevycházely a sehráli jsme minulý týden přípravný zápas s Mladou Boleslaví,“ řekl k pauze liberecký trenér Zdeněk Skružný.

Jeho florbalová parta je v tabulce s osmi body desátá. Zmínil, že důležitá byla poslední ligová výhra 6:5 v Otrokovicích. „Tam jsme se postarali o malý zázrak, neboť jsme ještě minutu a půl před koncem prohrávali o dva góly. Nyní se musíme zaměřit na čtvrteční domácí zápas, kdy hostíme od 14 hodin souseda v tabulce Ostravu a pak hned v neděli jedeme na Vinohrady – a řekl bych, že povinnost nám velí tyto dva zápasy zvládnout.“

Dosavadní průběh sezony hodnotí s nadhledem. „Herně to nebylo ono a to je asi největší minus, proto jsme se na určité věci v reprezentační přestávce soustředili a snad se v nich zlepšíme. Bodově to není tak hrozné, chtěli jsme mít o tři víc. Musíme vzít v potaz, že za sebou máme těžké soupeře a jedno utkání odloženo,“ hodnotil kouč v rozhovoru pro Deník aktuální 10. místo a zisk osmi bodů.

Ví, že nyní čeká všechny týmy nejvyšší soutěže zásadní období. „Tabulka je vyrovnaná, od osmého místa dolů jsou ty rozestupy po bodů a každé utkání bude mít pro všechny svůj význam,“ uvedl Skružný.

Ocenil i úspěch národního týmu. „Druhé místo je výborné, škoda, že se to kluci nedotáhli až do konce, protože na to měli, ale i tak jde o výborný výsledek. Asi doplatili na stejné chyby jako my před osmnácti lety. Výkony byly trošku nahoru dolu, ale ty klíčové zápasy zvládli,“ zdůraznil trenér libereckých florbalistů.