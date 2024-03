„Měli jsme dva cíle a ty jsme splnili. Samozřejmě se nám toho taky hodně nepovedlo, přesto je to úspěšná sezona,“ řekl Trčka v rozhovoru pro Deník.

Pane trenére, ve čtvrtfinále jste prohráli se Střešovicemi 0:4. Jak celou sérii hodnotíte?

Na úvod musím říct, že pro nás byla vrcholem osmifinálová série proti Ostravě. Bylo by ideální, skončit po třetím, rozhodujícím zápase, kterým jsme vyhráli. Proti Tatranu jsme měli roli outsidera, samozřejmě jsme ho chtěli potrápit. Bohužel nám nepomohly okolnosti. Kabinou prolétla viróza, přišla zranění, nebo distanc pro Ondru Kopiče. U nás je znát, když vypadnou tři, čtyři lidi ze základní sestavy. Junioři navíc hráli play-off, takže jsme si ani tady nemohli moc pomáhat. Pak bylo těžké, když jsme hráli sotva v patnácti lidech. Přesto si myslím, že jsme to výsledkově zvládli se ctí.

Sezonu musíte hodnotit jako úspěšnou, viďte?

Já si myslím, že ano. Měli jsme dva cíle – postup do předkola play-off a pak postup do čtvrtfinále. Oba jsme naplnili, za mě super. Samozřejmě si budeme postupně vyhodnocovat dílčí cíle.

Zdroj: FBC 4CLEAN Česká Lípa

Abychom jenom nechválili, co vás třeba nejvíce mrzelo?

Mrzel mě fakt, že jsme zbytečně ztráceli body s týmy, které byly v tabulce okolo nás, nebo dokonce pod námi. Herně jsme byli lepší, ale nezvládali jsme to výsledkově. Třeba utkání s Butchis, nebo proti Black Angels, nebo na Vinohradech. Taková utkání bychom měli zvládat. Na tom určitě musíme zapracovat. Druhá věc, co mě mrzela, byl úzký kádr. Pokud nám vypadli dva, tři důležití hráči, těžko se nahrazovali.

Vy jste si odbyl první ročník v roli trenéra v nejvyšší soutěži. Jak jste si to užil?

Začátek nebyl lehký. Měli jsme těžký los, bodů moc nebylo a vznikal určitý tlak. V průběhu sezony se to zvedalo a my se tabulkou posouvali nahoru. Celkově to bylo náročné. Jak časově, tak psychicky. Ale naštěstí se to všechno povedlo.

Hádám, že máte teď zasloužené volno, ne?

Jasně, kluci mají volno, potřebují si oddechnout. V pátek máme zhodnocení sezony, rozlučku. Zahrajem si na hale a posedíme. Pak už bude opravdu konec, začne se zhruba v půlce května.

Pohárové debakly Doks. Trenér Vaňátko zůstává i pro jaro. Co je cílem?

Vy budete v České Lípě pokračovat i v další sezoně?

Budeme mít ještě jednání, takže nic není dané. Uvidíme. Budou tam nějaké požadavky, které se musí naplnit. Podle toho se to bude odvíjet.

Na závěr se zeptám na vaše fanoušky. Říká se, že díky nim se soupeřům hraje v Lípě opravdu těžce…

Myslím, že fanoušci v České Lípě patří k těm nejlepším v celé Superlize. Právě kvůli tomu se tady ostatním hraje špatně. Pokud nebudu počítat zápas proti Liberci a Blackům, tak jsme doma vyhráli všechny zápasy, které jsme měli zvládnout. Diváci byli na hřišti dalším hráčem, moc jim děkujeme. Klukům se pak hrálo úplně jinak.