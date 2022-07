Nejrychlejší ženou na trati 800 metrů byla loňská mistryně Republiky Kimberley Ficenec, atletka klubu TJ Dukla Praha. Kimberley vyhrála první běh v čase 2:06,82. Velmi těsně za ní doběhla vítězka posledního rořníku Memoriálu Anna Štičková běhající za ASK Slavia Praha. Bronzovou příčku obasdila Bára Stýblová z oddílu TJ Lokomotiva Beroun za výkon 2:09,00. Nejlepší závodnicí Slovanu Liberec byla na sedmém místě Kateřina Chrpová. Kvůli zranění nestartovala domácí Denisa Folková s osobním rekordem 2:07, která mohla pořadím zamíchat. „Za těch dvacet dva let se ještě nepovedlo, že by vyhrála naše závodnice. Na domácí vítězku ještě čekáme,“ usmívá se Šebelka.

S pořádáním běžeckého klání pomáhají oddílu především rodicče zesnulé Zuzky Krejčové. „Ti jsou největšími sponzory a věnují finanční odměny vítězkám hlavního závodu. Kromě toho nám pomáhají také sponzoři, kteří dlouhododbě podporují náš oddíl. Každý rok podáváme také žádost o grant na město, ale dotační politika především ve sportu se hodně změnila takže jsme rádi, že máme podporu ostatních subjektů,“ vysvětluje Šebelka.

Výsledky 3000 m muži:

1. Gerron Stewart, Spartak Praha, 8:59.72

2. Jiří Miler, AC Mladá Boleslav, 9:02.71

3. Janis Mach, TJ Dukla Praha, 9:09.25

Sprinterský trojboj muži:

1. Wolf Matěj, AC Slovan Liberec, z.s.

2. Pícha Štěpán, AC Slovan Liberec, z.s.

3. Janouch David, SK Nové Město nad Metují

Sprinterský trojboj ženy:

1. Jelínková Lea, AC Slovan Liberec, z.s.

2. Šarounová Markéta, TJ Sokol Hradec Králové

3. Landová Ema, AC Slovan Liberec, z.s.