Ožila tady atmosféra boje. V České Lípě se během prosince konal prestižní turnaj karate s názvem Ippon Shobu Fight Night. Severočeské město se tak na chvíli stalo hlavním sídlem karate, nejen pro Českou republiku.

Česká Lípa hostila Ippon Shobu Fight Night. Vítězem hlavní kategorie se stal Ondřej Bosák. | Foto: Vít Černý

Tato událost, která se stala středem pozornosti, přivedla do města osm statečných bojovníků z Polska, Velké Británie, Maďarska a Čech, kteří soupeřili o titul těžké váhy. „Součástí galavečera byly také dva exhibiční Superfighty děvčat juniorského věku, které převedly skvělé výkony. Hlavním tahákem večera byl zápas osmi elitních borců, kteří se dle pravidel full contactu karate postavili tváří v tvář v napínavých soubojích plných technických kousků a tvrdých soubojů. Každý z účastníků měl specifický způsob boje a diváci byli svědky dokonalé kombinace rychlosti, síly a preciznosti,“ řekl Milan Zítko, spolumajitel Ippon Shobu a jeden z organizátorů celé akce.

Atmosféra ve sportovní hale byla dechberoucí, přičemž fanoušci podporovali své oblíbence skandováním a vytvářením nezapomenutelného prostředí. Organizátoři se postarali o každý detail, aby divákům poskytli nezapomenutelný zážitek.

Samotný vrchol večera přišel s finálovým zápasem, který rozhodl o novém Králi těžké váhy. Ve finálovém souboji se potkali dva čeští zápasníci, Ondřej Bosák a Jiří Krych. Po vyrovnaném zápase, který trval 3 x 3 minuty, si nakonec titul Krále těžké váhy odnesl Ondřej Bosák. Výherce nejenže získal slávu a prestiž, ale také si odnesl pás šampiona a odměnu 1000 euro. Celý turnaj podtrhl duch fair play a respektu mezi soupeři, což dodalo události nejen sportovní, ale i etický rozměr.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Ippon Shobu Fight Night nebyl pouze sportovním kláním, ale i společenskou událostí, která sjednotila komunitu milovníků bojových umění a karate obzvláště. Organizátoři už plánují další turnaje pro rok 2024. „Chceme ukázat a přiblížit krásu

karate, co nejvíce lidem, na to budeme usilovně pracovat. Tímto chceme zároveň poděkovat všem našich fanouškům a sponzorům, bez kterých by náš turnaj neměl takovou úroveň. Děkujeme,“ dodal Milan Zítko.