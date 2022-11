"V zápase nám bohužel utekly oba začátky poločasů, hlavně vstup do druhé půle jsme nedokázali zareagovat na slávistický tlak. Dnes jsme nedokázali ubránit jednoho hráče. Jošt byl rozdilový," přiznal Stanislav Bejda, asistent domácího trenéra.

"Podařilo se mi dát České Lípě druhý hattrick za sebou, je to asi můj oblíbený soupeř. Zápas to ale nebyl jednoduchý, nebyli jsme kompletní. Ze začátku jsme je přehrávali a byli jsme lepší s balonem, ale oni dobře bránili a chodili do brejků. Pak sáhli po power play, se kterou jsme se nedokázali dobře vyrovnat. Naštěstí nestihli díky Honzovi Žežulkovi do přestávky dát druhý gól. V šatně jsme si řekli, že je takhle nemůžeme bránit a budeme je napadat nahoře, a pak už šance neměli, naopak my jsme dostali zápas pod kontrolu," usmíval se slávistický David Jošt.

Česká Lípa - Slavia Praha 3:6 (1:2)

Branky a nahrávky: Branky: 16. Mešič, 34. Havrda, 40. Macháček (Fichtner) – 5. Kuchta (Vaktor), 6. Homola (Jošt), 22. Jošt (Sita), 23. Jošt (Homola), 28. Brychta (Jošt), 36. Jošt.

Česká Lípa: Kirov (Lecjaks) – O. Havrda, Jakl, Abrhám, Rozboud, Zapletal (C), Rott, Mešič, Bejda, Fichtner, Výborný, Macháč.