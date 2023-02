Lídrovi tabulky trvalo dvanáct minut, než se na severu Čech prosadil. Poločas nakonec prohráli domácí 1:4, po změně stran ale inkasovali dalších osm branek a připsali si těžkou porážku. „K zápasu jsme chtěli přistoupit zodpovědně a odehrát kvalitní utkání s aspirantem na titul. Dlouho jsme drželi vyrovnaný výsledek, při kterém jsme měli taky spoustu štěstí, kdy Plzeň nastřelovala tyče. Bohužel proti takovému týmu je každá chyba znát a Plzeň je dokázala vždy potrestat. My se teď musíme připravit na další utkání se Slavií a vyvarovat se zbytečných chyb. Soupeři gratuluji a přeji hodně štěstí v boji o titul," hodnotil utkání českolipský futsalista Karel Rozboud.

„V první půli jsme nedali hrozně moc šancí a místo toho, abychom vedli minimálně o pět gólů, bylo to pro nás jen 2:1. Naštěstí jsme se do poločasu ještě chytili a na začátku toho druhého to potvrdili. Soupeři jsme odskočili a dokázali vedení navyšovat. Výhru o deset gólů určitě bereme, zvlášť, když se nám v České Lípě nikdy nehraje snadno," pochvaloval si Michal Štrajt, asistent plzeňského trenéra.

Démoni jsou na desátém místě tabulky, dvě kola před koncem soutěže mají na jedenácté Vysoké Mýto pětibodový náskok, na poslední Rapid mají odstup šesti bodů.

Démoni Česká Lípa - Interobal Plzeň 2:12 (1:4)

Branky: 17. Výborný, 39. Macháček – 12. Kozár, 14. Rešetár (Holý), 18. Seidler (Rešetár), 20. Kozár, 22. Rešetár (Křivánek), 23. Křivánek, 24. Holý, 25. Diece, 30. Diece, 33. Seidler, 35. Caio, 40. Vnuk.

Česká Lípa: Kirov, Lecjaks – Havrda, Macháček, Jakl, Abrhám, Bejda, Maur, Rozboud, Lecjaks, Výborný, Mečić.

Tabulka: 1. Plzeň 54, 2. Chrudim 51, 3. Sparta Praha 38, 4. Slavia Praha 37, 5. Helas Brno 32, 6. Mělník 26, 7. Perštejn 23, 8. Olomouc 20, 9. Liberec 18, 10. Česká Lípa 16, 11. Vysoké Mýto 11, 12. Rapid Ústí nad Labem 10.