Hostující nováček se ale nevzdal, třemi góly snížil na 6:4 a dostal se zpět do zápasu. Vaz mu ale zlomily dvě červené karty. Tu první dostal v 29. minutě Vykydal, za pět minut ho napodobil Fialka. Démoni potrestali obě přesilovky brankou, dodali si klid a zbytek utkání v pohodě dohráli.

"V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ale v druhém jsme si to trochu zkomplikovali. I přesto jsme rádi, že jsme zápas zvládli a získali velmi důležité tři body," nechal se slyšet Martin Macháček, českolipský futsalista.

To hosté byli logicky zklamanějším týmem, po šesté porážce v sezoně spadli na předposlední místo.

"Do zápasu jsme nastoupili nejistí a absolutně nezvládli start. První poločas se nesl v duchu, kdy domácí skórovali z našich nepřesností a chyb. Do druhého poločasu jsme nastoupili za stavu 1:5, ale začal stíhací závod. Hra se zpřesnila a byli jsme lepší než soupeř. Bohužel po dotáhnutí soupeře, se nám postupně vyloučili dva hráči, a tím naše naděje postupně pohasly," smutně pravil Patrik Kmínek, hráč SK UP Olomouc.

Démoni Česká Lípa - SK UP Olomouc 8:5 (5:1)

Branky: 2. Abrhám, 8. Mešič, 12. Abrhám, 16. Macháček (Zapletal), 17. Macháček (Abrhám), 26. Havrda, 30. Havrda, 36. Zapletal (Fictner) – 7. Janečka (Tilkeridis), 23. Lošťák, 25. Lošťák (Janečka), 28. Janečka, 36. Tilkeridis.

R: J. Kresta – D. Lafek, J. Šmíd. ŽK: Výborný, Macháček - Fialka. ČK: Vykydal, Fialka (oba Olomouc).

Česká Lípa: Kirov – Abrhám, Macháček, Havrda, Výborný, Zapletal (C), Rott, Mešič, Lecjaks, Bejda, Fichtner, Václavík.

Ostatní páteční zápasy: Helas Brno - Slavia Praha 3:3, Chrudim - Vysoké Mýto 9:2, Mělník - Plzeň 2:12.

Tabulka: 1. Plzeň 22, 2. Chrudim 22, 3. Sparta Praha 16, 4. Mělník 13, 5. Slavia Praha 11, 6. Helas Brno 11, 7. Perštejn 10, 8. Rapid Ústí nad Labem 9, 9. Česká Lípa 7, 10. Liberec 6, 11. Olomouc 6, 12. Vysoké Mýto 0.