Roli papírového favorita zvládli, doma sebrali dvě výhry 3:0 a nadále bojují o prvenství v druholigové soutěži. Volejbalisté českolipské Lokomotivy ve skupině A drží aktuálně stříbrný stupínek.

Českolipští volejbalisté (bílá) doma dvakrát porazili Příbram B. | Foto: Jaroslav Marek

Na domácí palubovce Lokotka porazila Příbram B dvakrát 3:0. „Dvě výhry 3:0 jsou samozřejmě super. Úvodem bych chtěl poděkovat našim divákům, vytvořili neskutečnou kulisu. Hlavně v ranním zápase to byla jedna z největší návštěv v sezoně. V takovém klimatu se hraje opravdu skvěle. Díky fanouškům jsme zvládli klíčové momenty ve vyrovnaných koncovkách. Ta podpora byla opravdu znát,“ pochvaloval si Jan Charousek, hrající trenér České Lípy.

Oba zápasy byly hlavně o výkonech Lokomotivy. Hosté rozhodně nedali svou kůži lacino a často nebyli daleko od získaného setu. „Příbram je sice v tabulce dole, přesto ukázal, že volejbal hrát umí. Rozhodně to k nám nepřijeli odevzdat. První set jsme před slabší začátek zvládli. V tom druhém přišla naše tradiční nemoc. Zase jsme tam měli výpadek, nechali soupeř hrát a zbytečně do zdramatizovali. Nakonec jsme to v koncovce urvali a následně vyhráli i třetí sadu,“ podotkl Charousek.

Do druhého zápasu Příbram hodně změnila sestavu a taktiku. Vsadila vše na riziko. „Jeli doslova na absolutní hranu rizika v servisu a útoku. A vycházelo jim to. Bylo to hodně vyrovnané, Příbram nezlomil ani fakt, že jsme první dva sety vyhráli. Stále do toho šlapala, my jsme ale drama nepřipustili,“ pokračoval.

I přes dvě vítězství nebyl Charousek úplně spokojen. „Mrzí mě, že tam děláme stále stejné chyby. Kluci už mají odehráno hodně zápasu, přesto si nedokážou pohlídat postavení v poli. Zbytečně jsme soupeře drželi v kontaktu. Kdybychom se toho vyvarovali, mohli jsme to odehrát ve větším klidu,“ má jasno.

Zdroj: Tomáš Melich

Přesto Česká Lípa udržela druhé místo, má však z prvního kvarteta odehráno o dva zápasy více. „Jsem hlavně rád, že se držíme v boji o čelo tabulky. Do konce sezony nás čekají ještě tři hrací víkendy, mým přáním je, abychom už neprohráli. Teď máme Netolice, to je také nevyzpytatelný soupeř. Rozhodně nesmíme nic podcenit,“ dodal na závěr Charousek.

Krom Netolic čekají na Lokomotivu ještě zápasy proti Modřanům a Karlovarska B.

Tabulka: 1. Domažlice 54, 2. Česká Lípa 54, 3. Praga 50, 4. Karlovarsko B 49, 5. Modřany 33, 6. Kladno B 28, 7. Netolice 24, 8. Příbram B 23, 9. Prosek 21.