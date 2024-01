Byla to v České Lípě velmi povedená sportovní neděle s charitativním podtextem. Tamní florbalisté totiž zvládli souboj proti Karlovým Varům. Tým z lázeňského města porazili 9:5 a silně si upevnili desáté místo zaručující předkolo play-off v rámci Superligy.

Českolipští florbalisté doma porazili v důležitém utkání Karlovy Vary 9:5. | Foto: Vít Černý

V rámci nedělního zápasu byl předán šek na 50 tisíc korun pro 15letého Dominika o kterého se už od tří měsíců stará jeho babička pani Klofarová.

Úvod utkání mezi Českou Lípou a Karlovými Vary byl velmi vyrovnaný a oba týmy v něm přidaly po jedné brance. V průběhu druhé části pak Česká Lípa sice utekla hned třikrát do vedení, Vary ji ale houževnatě dotahovaly a hra tak byla stále vyrovnaná.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Ve třetí třetině se domácím povedlo vůbec poprvé utéct do dvoubrankového vedení a za stavu 7:4 pomalu spěli k důležité výhře. Jejich soupeř ale závěr zdramatizoval, když v 55. minutě snižoval na 5:7 ze svého pohledu. Česká Lípa si ale i přes to zvládla dojít pro vítězství a bere tak tři důležité body do tabulky.

Další překvapení se nekonalo, po dvou třetinách bylo vymalováno

FBC 4CLEAN Česká Lípa - FB Hurrican Karlovy Vary 9:5 (1:1, 3:2, 5:2)

Branky: 2. Slaný, 30. Pekárek, 35. Slaný, 40. Pekárek, 41. Pšenička, 53. Pšenička, 53. Seibert, 59. Krajcigr, 60. Krajcigr - 13. Lebeda, 33. Hozman, 39. Klápa, 41. Péc, 55. Klápa. Rozhodčí: Radim Sýkora - Miroslav Tkáč. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 353. Zásahy brankářů: Jan Dvořák 21 - Adam Draslar 12.

Tabulka: 1. Vítkovice 46, 2. Střešovice 45, 3. Mladá Boleslav 42, 4. Sparta Praha 42, 5. Chodov 42, 6. Liberec 35, 7. Bohemians 33, 8. Kr. Vinohrady 24, 9. Ostrava 23, 10. Česká Lípa 22, 11. Black Angels 14, 12. Karlovy Vary 12, 13. Butchis 10, 14. Pardubice 6.