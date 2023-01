PODÍVEJTE SE: Florbalisté šlapali po Vítkovicích. Bohužel bez bodové odměny

Severočeši se ale postupem času oklepali, Peška po půl hodině vyrovnával na 3:3. „Získali jsme sebevědomí, mohli jsme z druhé třetiny vytěžit i víc,“ má jasno Derka.

V poslední periodě rozhodl čtvrtý gól. Daly ho Vítkovice, který v poslední minutě domácí ještě dvakrát potrestali střelou do prázdné branky. „Za stavu 3:3 jsme tam měli šance, pak jsme z protiútoku dostali čtvrtý gól. Je to velká škoda, na body jsme měli,“ zakroutil hlavou.

Lípa tak stále drží kýženou desátou příčku, o tři body zpět jsou ale Královské Vinohrady, které v pátek večer hostí pražskou Spartu. „Naše situace je jasně, hrajeme o každý bod. Bohužel jsme jich už několik prohospodařili. Teď se soustředíme na neděli, kdy v Lounech hrajeme proti Black Angels. Nebylo by špatné, posbírat nějaké body, nechceme to nechávat na poslední dva zápasy. Vinohrady mají s námi lepší vzájemnou bilanci. Bude to ještě zajímavé. My uděláme všechno, abychom se do předkola play-off dostali. Musíme pracovat s tím, co máme, musíme makat a nemá cenu brečet. Ve hře je i to, že budeme první, kdo porazí Tatran,“ usmál se.

„Zdravotní stav kluků je lepší. Je ale vidět tréninkový deficit, přeci jen ta pauza kvůli nemoci je znát. Ale tréninky už jsou ve větším počtu lepší,“ dodal David Derka.

Další utkání sehraje Česká Lípa v neděli do 17 hodin proti Black Angels. Hrát se bude netradičně v lounské sportovní hale.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - 1. SC TEMPISH Vítkovice 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)

Branky: 5. Kouba, 18. Tichý, 30. Peška - 5. Zubek, 10. Zubek, 15. Delong, 42. Zubek, 60. M. Gattnar, 60. Matejčík. Rozhodčí: Tomáš Kostinek - Martin Reichelt. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 210. Zásahy brankářů: Marek Netopilík 19 - Lukáš Souček 10.

Česká Lípa: Netopilík (Dvořák) – Peška, Tichý, Mlejnek, Stárek, Slaný, Štěrba, Kadlec – Pekárek, Dzierža, Kouba, Kopič, Trčka, Jirsa, Krajcigr, Staněk, Vavruška.