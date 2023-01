V duelu se obě mužstva dlouho přetahovala o náskok. Česká Lípa ani Karlovy Vary si ale dlouho nedokázaly vytvořit větší než jednogólový odstup ve skóre. Změna přišla až ve třetím dějství, kdy Českolipští uzmuli vedení 4:2. Hurrican ovšem nenechal situaci jen tak a stihl do několika minut vyrovnat.

Zdroj: Youtube

V ten moment se už zdálo, že bude následovat prodloužení, jenže osm sekund před koncem využil přesilovku Štěpán Slaný a všechny body zůstaly na severu Čech. Aktuálně je Česká Lípa devátá a pohybuje se na místech znamenající osmifinále play-off.

„Vzhledem k důležitosti zápasu a také stavu našeho kádru jsme očekávali těžký souboj, který se bude rozhodovat v posledních minutách. To se také ukázalo. Bohužel v posledních týdnech si náš tým prošel zdravotními problémy, řádila mezi námi viróza a třeba já jsem šel do zápasu po čtyřech týdnech bez tréninku. I proto jsme rádi, že všechny tři body zůstaly doma a můžeme se tak nadále prát o vytoužený postup do předkola play off,“ řekl Štěpán Slaný, hrající manažer České Lípy.

Česká Lípa - Karlovy Vary 5:4 (2:2, 0:0, 3:2)

Branky: 10. Štěrba, 14. Kopič, 45. Stárek, 49. Peška, 60. Slaný – 13. Lebeda, 17. Klápa, 52. Tomčo, 54. Klápa. Rozhodčí: Bališ – Varga. Vyloučení: 2:1 + Korbel 4. Využití: 1:1. Diváků: 235. Zásahy brankářů: Dvořák 18 – Váradi 17.

Tabulka: 1. Střešovice 51, 2. Vítkovice 42, 3. Mladá Boleslav 41, 4. Bohemians 39, 5. Sparta Praha 36, 6. Chodov 33, 7. Black Angels 26, 8. Liberec 20, 9. Česká Lípa 19, 10. Ostrava 18, 11. Kr. Vinohrady 15, 12. Otrokovice 14, 13. Pardubice 10, 14. Kar. Vary 5.