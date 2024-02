Tohle se tedy vůbec nepovedlo. Házenkáři českolipské Lokomotivy doma podlehli mosteckému Baníku vysoko 19:35. Hosté přitom dorazili do České Lípy v sedmi hráčích!

Házenkářský druholigový duel Česká Lípa versus Baník Most. | Foto: Jaroslav Marek

„Za klub jsme rádi, že kluci své utkání v České Lípě zvládli i v základním počtu 6+1. Bohužel dvanáct hráčů se buď omluvilo pro nemoc, zranění či práci. Díky Matějovi Harvanovi, který po zranění usedl na trenérský post a zároveň jako hráč České Lípě nasázel devět branek,“ omlouval ještě slušně mosteckou dominanci jeden z činovníků klubu Hynek Škarda.

Domácí Lokotka vydržela v druholigovém utkání ani ne poločas, když už tam ztrácela vysoko 7:16. Konec a zlom! Pak už si hosté jen zlepšovali statistiky. Vedle devítigólového Harvana se stejným počtem fíků uvedl Filip Trégr a osm branek dal Josef Kubal. V době, kdy je trendem v házené střídat celé šestice hráčů pro zrychlení hry, si mohl Most oddychnout jen při time-outu.

„Bylo to fakt náročné, ale nechci soupeře shazovat,“ odfoukl si mostecký gólman Vladimír Kurial. „Ovšem kvalita byla na naší straně. Pro kluky v poli to bylo těžké. Tímto bych jim rád poděkoval za mimořádný výkon,“ poslal zdvižený palec do vlastních řad mostecký brankář.

„Tohle je prostě špatně. Od začátku tam byla špatná koncentrace, nedůslednost v osobních soubojích. Nechali jsme Most, aby si de facto dělal, co chtěl a vůbec jsme nehráli to, co umíme. Přišlo mi, že jdeme do zápasu rovnou prohrát a vůbec jsme se nesnažili cokoliv změnit. Máme ještě sérii těžkých soupeřů, pak nás ale čekají tři zápasy, kde chceme brát body. Víme, co je špatně a musíme to za měsíc změnit,“ vyjádřil se českolipský trenér Zdeněk Líbal.

Už zmíněný hrající trenér Mostu Matěj Harvan se ukázal nejen jako výborný střelec, ale také stratég. „Rozhodli jsme se nehledět na šířku našeho kádru a do zápasu jsme vstoupili s jasným cílem, kterým bylo hrát v prvních patnácti minutách co nejrychlejší a nejagresivnější házenou za účelem získání dostatečného brankového náskoku. No a vyplatilo se,“ usmíval se třiadvacetiletý kouč a hráč v jedné osobě s tím, že takový zápas bude teď působit jako vzpruha do dalších duelů.

Ani teď jistota nepřišla! Florbalisté se z Vinohrad vracejí s prázdnou

Překvapením byl výsledek i pro bývalého špičkového brankáře Radka Motlíka, plzeňskou házenkářskou legendu, borce co získal tři extraligové tituly, zachytal si v zahraničí, byl v reprezentaci. „Takový zápas jsem v kariéře nezažil. Já hrál házenou v jiné době, člověk rád chodil na tréninky a zápasy. Bylo nás hodně, co jsme trénovali, pak se i někteří hráči nevešli trenérovi do nominace. Ale jak říkám, za mne byla jiná doba. Takhle ale jasně vyhrát v sedmi lidech. Také to svědčí asi o úrovni té ligy a mančaftu, proti kterému Most hrál.“

