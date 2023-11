Házenkáři Lokomotiva Česká Lípa v 9. kole druhé ligy promarnili šanci dotáhnout se na sedmý Jablonec. Nepodařilo se, Lokotka totiž doma podlehla právě jablonecké partě 24:29.

Českolipští házenkáři doma podlehli Jablonci. | Foto: Vít Černý

Začátek zápasu byl zcela vyrovnaný, žádný ze soupeřů nechtěl udělat chybu, proto oba týmy hrály v útoku dlouho a trpělivě. Až ve 14. minutě dokázal Jablonec třemi rychlými góly odskočit. Vedení ale netrvalo dlouho domácí dokázali ve 20. minutě srovnat. Jenže pak utekl na tři branky opět Jablonec. Když už to vypadalo, že Lípa půjde do druhé půlky se ztrátou, povedla se poslední dvouminutovka a do kabin se šlo za stavu 13:13.

Hlavně nezaspat začátek druhé půle! To byla slova trenéra domácích a hráčům se to povětšinou dařilo plnit. Do 50. minuty vedli hosté o dvě branky. Pak ale přišly dvě rozhodující domácí chyby. Jedna v útoku, kdy Lípa darovala míč soupeři, který okamžitě proměnil a následné zahození balónu po rozehrávce dalo soupeři další útok zdarma, který využil a rázem vedl o čtyři branky. Pak přišla teprve nervozita, když domácí chtěli každý útok co nejrychleji zužitkovat tak, aby měli ještě dostatek času na obrat utkání. U soupeře se ale projevili zkušenosti a nedal už Lokomotivě šanci na drama v utkání a zvítězil.

„Řekneme si, že se budeme vracet, abychom si opět nenechali dát deset branek od jednoho hráče, který nám je dal posledně z rychlých trháku a my mu necháme dát devět gólů. To je prostě špatně. V bráně nás Venca držel a díky tomu i zvedal na nohy opět plnou halu. Je neskutečné, jak házená v Lípě zažívá obrození,“ řekl trenér České Lípy Jaroslav Vacek.

Tabulka II. ligy: 1. Náchod 17, 2. Lovosice B 14, 3. Louny 13, 4. Liberec 12, 5. Most 10, 6. Jablonec 10, 7. Vršovice B 10, 8. Slavia Praha 6, 9. Lokomotiva Česká Lípa 6, 10. Chemička Ústí nad Labem 5, 11. Mělník 3, 12. Bělá p. B. 2.