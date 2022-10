V prvních zápasech se Lípa moc nenadřela, doma dvakrát hladce porazila Prosek 3:0. „Byli jsme vlastně kompletní, ale soupeř nás vlastně vůbec neprověřil. Ovšem v sobotu jedeme na Kladno, tam to bude úplně jiná píseň. Myslím si, že silná bude rezerva Příbrami, dobře se jeví také Domažlice,“ má jasno Charousek.

Jak už bylo napsáno, kádr Lokomotivy se značně proměnil. „Hlavně bych chtěl klukům, co odešli, poděkovat. Ze zdravotních a rodinných důvodů skončil Tomáš German, dlouholetý hráč a kapitán. Do Malé Skály, která je s námi ve skupině, přestoupil Tomáš Melich. Na hostování do ČZU Praha odešel Kuba Rataj, velká naděje. Pokud mu čas dovolí, tak nám bude pomáhat. Naopak se k nám vrátil Kuba Macháček. Do tréninku jsme zapojili tři perspektivní hráče, kteří mají budoucnost,“ dodal Charousek.