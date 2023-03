Vítězem dalšího ročníku populární ankety Sportovec Českolipska se počtvrté v kariéře stal orientační biker Kryštof Bogar. Prvenství si zajistil především výbornými výsledky na loňském světovém šampionátu ve švédském Falunu. Mezi týmy se z výhry radovali českolipští florbalisté, nejlepším mládežníkem roku je atletka a triatlonistka Kateřina Hadravová. Do síně slávy byl in memoriam uvedený někdejší házenkářský mistr světa František Arnošt.

Nejlepší sportovci Českolipska byli oceněni v tradiční anketě. | Foto: Vít Černý

Celý večer se v českolipském Kulturním domě Crystal nesl v uvolněné atmosféře a vyhlašování jednotlivých kategorií postupně prokládala hudební kapela Core Note. Akci potřetí v historii pořádali pod záštitou organizací Sport Česká Lípa, Kultura Česká Lípa a Sportovní unie Českolipska ředitel příspěvkové organizace Sport Jaroslav Češka společně s florbalistou a městským radním Štěpánem Slaným.

Na pódiu se během vyhlašování objevila i celá řada významných osobností v čele se starostkou České Lípy Jitkou Volfovou, poslancem Vítem Vomáčkou, senátorem Jiřím Voseckým či místostarostou České Lípy Jakubem Menclem. Kryštof Bogar poprvé triumfoval v anketě už v roce 2016 a následně vítězství ještě dvakrát obhájil. Na trůnu nejlepšího sportovce Českolipska vystřídal triatlonistu Petra Cmunta. Bogar zazářil na mistrovství světa ve Falunu, kde opanoval závod na střední trati a bral stříbro v závod na dlouhé distanci. Úspěšný závodník MTBO triumfoval před desetinásobnou šampionkou ankety Petrou Weber Chocovou, která se úspěšně vrátila po porodu do českých bazénů. V prosinci získala ve 36 letech český titul v závodě na 50 metrů prsa. Třetí pozici pak bral triatlonista Ondřej Cmunt, který ve své kategorii potěšil triumfem na evropském šampionátu.

Pět medailí z MS vyneslo Bogarovi ocenění pro nejlepšího orientačního bikera

V pořadí úspěšných mladých sportovců z vítězství radovala všestranně talentovaná sportovkyně Kateřina Hadravová, která se však v posledních měsících intenzivně věnuje především triatlonu. Ten navíc úspěšně prokládá i během na 3000 metrů. Právě v této disciplíně se loni stala mistryní České republiky. Úspěchy však sbírá i v triatlonu, kde si svými výkony vysloužila i nominaci na evropský šampionát. Hadravová ovládla pořadí ankety před karatistkou a mistryní světa Adélou Znamenáčkovou a třetím manušickým střelcem Matějem Bandasem, který vybojoval zlaté i stříbrné medaile na republikovém šampionátu. Oceněn byl také nejlepší sportovní počin roku v podání Jana Moravíka.

Mladý judista z Lokomotivy Česká Lípa se totiž v loňském roce zúčastnil prestižního Evropského olympijského festivalu mládeže v Bánské Bystrici. Stal se tak jedním z 71 nominovaných sportovců z České republiky, přičemž pouze tři byli z Libereckého kraje. Největší multisportovní akce na starém kontinentu se loni účastnilo okolo 3600 sportovců ze 42 států.

Mezi kolektivy uspěli florbalisté České Lípy, kteří obhájili triumf z loňského roku. I v letošním roce dokázali udržet příslušnost k tuzemské elitě a na souboje s nejlepšími celky republiky se tak budou moci těšit i v příštím roce. Hned za nimi se umístili fotbalisté Arsenalu Česká Lípa, kteří po letech strádání opět útočí na postup do ČFL, tedy třetí nejvyšší soutěže v zemi. Pódium kompletoval dlouhodobě úspěšný Karate Sport Relax, který obsadil třetí místo. Anketu mládežnických kolektivů pak podle očekávání opanovali zástupci Sportovně střeleckého klubu v Manušicích. Tým pod vedením úspěšného trenéra Karla Brabce během uplynulého roku opět potvrzoval svou příslušnost k české špičce, což dokumentoval i celou řadou získaných medailí i počtem reprezentantů. Na druhém místě skončili divizní starší dorostenci fotbalového Arsenalu před účastníky mistrovství České republiky, staršími žáky FBC Česká Lípa.

Veterán Zdeněk Bufka zažil fantastickou sezonu

Právě zmiňovaný Karel Brabec pak zvítězil i v anketě o nejlepšího trenéra roku. Oproti loňskému roku tak přeskočil na nejvyšším stupni pódia známého kouče Karate Sport Relax Pavla Znamenáčka, který se tentokrát musel spokojit s druhým místem. Třetí místo mezi českolipskou trenérskou elitou pak bral boxer a kickboxer Radek Procházka z Viper Clubu Česká Lípa.

Nejlepším veteránem se opět stal nestárnoucí běžec Zdeněk Bufka, který v anketě porazil stolního tenistu Františka Justa. Bufka v roce 2022 opět dosáhl na několik cenných republikových titulů, mezi nimiž se vyjímá především vítězství v silničním běhu Praha – Běchovice, ale také triumf na mistrovství České republiky v krosu či v běhu do vrchu. Druhý Just se stal mistrem republiky mezi stolními tenisty v kategorii M70.

Vítězství v kategorii Nejlepší akce roku 2022 pak získal tenisový podnik Macha Lake OPEN 2022, který v posledních letech neustále zvyšuje svou prestiž a také v loňském roce se mohl pochlubit dotací 60 tisíc amerických dolarů. Vítězkou loňského ročníku ve dvouhře se stala talentovaná juniorka Sára Bejlek, která je pevnou součástí druhé stovky žebříčku WTA. Krajánkem roku se pak stal fotbalový útočník Tomáš Ladra. Českolipský odchovanec aktuálně hájí barvy Mladé Boleslavi a ve své úspěšné kariéře také nakoukl do české reprezentace do jednadvaceti let. V kategorii handicapovaných sportovců pak obhájil prvenství Denní stacionář Česká Lípa SK Naděje, který se v minulém roce 2022 představil na celé řadě významných sportovních akcí typu Regionálních atletických her, Národního turnaje v přehazované, případně MČR v horské cyklistice či Národního turnaje ve stolním tenise.

Nechybělo ani tradiční uvedení do síně slávy. To se tentokrát týkalo in memoriam velmi úspěšného házenkáře Františka Arnošta, po němž je pojmenovaná i sportovní hala v Novém Boru. Arnošt vlastní kompletní sbírku medailí z mistrovství světa a ocenění za něj převzala jeho dcera.

RADEK STUDENÝ