Florbalisté České Lípy jsou jeden zápas od setrvání v nejvyšší tuzemské soutěže. Severočeši v pátém utkání play-down porazili na domácí půdě Karlovy Vary 7:4, vyhráli potřetí v řadě a v sérii, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, vedou 3:2.

Českolipští florbalisté doma porazili Karlovy Vary. V sérii tak vedou 3:2 na zápasy. | Foto: Vít Černý

V úterý předvedli svěřenci Davida Derky skvělý úvod, neboť ve 13. minutě vedli 3:0. Hosté z lázeňského města se ale nevzdali, Zavadil ve 42. minutě vyrovnával na 4:4. Pak už ale dávali branky jenom domácí. Čtyřmi asistencemi si blýskl Štěrba.

„Myslím si, že jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě. Pomohl nám skvělý start do utkání. Škoda, že jsme na konci třetiny dostali gól, který dostal Vary do hry. Za stavu 4:2 jsme ve třetí čtvrtině trochu vypadli z role a hosté srovnali. Naštěstí jsme v závěru našli více sil a utkání dovedli do vítězného konce,“ pochvaloval si David Derka, kouč FBC Česká Lípa.

Šestá bitva se hraje už ve čtvrtek v Karlových Varech. Pokud jí Česká Lípa zvládne, bude slavit záchranu.

„Bude hodně záležet na detailech. Důležitá bude hlava a její nastavení. Vary musí vyhrát, jinak je konec série. Věřím, že ale zvítězíme my a zachráníme nejvyšší soutěž,“ dodal.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FB Hurrican Karlovy Vary 7:4 (3:1, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 8. Kopič (Štěrba), 13. Mlejnek (Karel), 13. Kopič (Štěrba), 29. Tichý (Štěrba), 45. Krajcigr (Tichý), 58. Krajcigr (Štěrba), 60. Jirsa – 20. Strachota (Klápa), 26. J. Zavadil (Klápa), 42. J. Zavadil, 43. J. Zavadil (Hurt).

Rozhodčí: Kropáček – Novák. Vyloučení: 4:3, navíc Klápa (KLV) 4min. Využití: 2:2. Diváků: 362. Zásahy brankářů: Dvořák 11 – Váradi 0, Eckhardt 9.

FBC 4CLEAN Česká Lípa: Dvořák (Netopilík) – Štěrba, Tichý, Stárek, Slaný, Mlejnek (C) – Karel, Kopič, Peška, Krajcigr, Jirsa, Ekl, Vavruška, Dzierža, Pekárek, Kouba, Staněk.