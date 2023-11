Začátek druhé třetiny, kdy doplatili na fauly a možná přísný metr rozhodčích, rozhodl o porážce českolipských florbalistů s pražskými Bohemians. Česká Lípa nakonec prohrála vysoko 4:12.

Českolipští florbalisté doma podlehli Bohemians 4:12. | Foto: Vít Černý

Svěřenci Vladimíra Trčky ještě v 28. minutě drželi stav 4:4, pak už ale na palubovce kralovali favorité z hlavního města. „První třetina byla slušná, prvních deset minut jsme byli dokonce lepší. Bohužel se to zlomilo ve druhé třetině. Byl tam sporný faul Radima Křenka a standardka, kterou hosté využili. Pak přišel další faul, přesilovka a Bohemka odskočila na dvě branky. Pak už to bylo těžké,“ přiznal Vladimír Trčka, kouč České Lípy.

Jeho svěřenci putovali na trestnou lavici celkem pětkrát, Bohemka udeřila v přesilovce celkem třikrát.

„Nechceme se vůbec vymlouvat na výkon rozhodčích. Bohemka pak byla lepší a zaslouženě vyhrála. Ovšem kvalita sudích je takovou bolístkou naší ligy. Kluci pak byli trochu rozhození,“ zakroutil hlavou.

Severočeši jsou v tabulce Superligy na devátém místě, v posledních dvou zápasech sebrali bod a inkasovali 19 branek.

„Proti Bohemce jsme mohli jenom získat. Daleko více mě mrzí předešlé utkání s Butchis. Vzhledem k výkonu jsme tam měli brát tři body. Bohužel soupeř dal gól snad ze všeho. Hlavně ve třetí třetině jsme měli drtivý tlak, mohli jsme dát klidně osm, devět gólů. Ale nakonec máme jen bod. To byla ztráta, o tom žádná,“ zdůraznil českolipský kouč.

Další utkání sehraje Česká Lípa ve středu 15. listopadu proti Black Angels. „Řekl bych, že herně to není špatné. Mrzí mě, jakou pověst má náš tým u rozhodčích. To je velká bolístka. Je potřeba zapracovat na psychice hráčů, aby se soustředili na zápas celých šedesát minut. Přesně na to jsme doplatili při již zmiňovaném utkání proti Butchis,“ uzavřel vše Vladimír Trčka.

V neděli 5. listopadu půjde do akce Liberec, tamní florbalisté od 15 hodin hostí Pardubice.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - Bohemians Praha 4:12 (3:3, 1:5, 0:4)

Branky: 1. Radek Krajcigr, 7. Tomáš Pšenička, 20. Ladislav Pekárek, 22. Václav Vavruška - 13. Karel Petrák, 14. Jaroslav Petrák, 15. Karel Petrák, 21. Jakub Buršík, 28. Ondřej Kawulok, 31. Ondřej Kawulok, 32. Patrik Šebek, 37. Jaroslav Petrák, 42. Karel Petrák, 46. Patrik Šebek, 49. Šimon Hronek, 51. Tomáš Kvasnica.

Rozhodčí: Tomáš Kostinek - Martin Reichelt. Vyloučení: 5:3; využití: 0:3; diváků: 296; zásahy brankářů: Jan Dvořák 18, Vojtěch Jirka 4 - Tomáš Hyršl 2, Daniel Műck 9.