Rozhodne třetí, rozhodující bitva. Tu druhou, která byla opět hodně dramatická, zvládla Česká Lípa. Tamní florbalisté udolali Ostravu 5:4 v prodloužení a vynutili si na palubovce soupeře duel, který jeden z týmŮ posune do čtvrtfinále play-off Superligy.

Českolipští florbalisté doma v prodloužení porazili Ostravu a vynutili si rozhodující zápas. | Foto: Vít Černý

Páteční zápas, na který dorazily čtyři stovky diváků, rozsekl v 69. minutě Antonín Stárek, který využil přesilovou hru. „Ze začátku to z naší strany bylo nervózní, daleko horší, než v Ostravě. Paradoxně jsme vedli 2:0. O výsledku rozhodla třetí třetina,“ řekl Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Za stavu 4:4 se šlo do prodloužení, pro domácí přišla velká komplikace. Ondřej Kopič šel předčasně do sprchy, dostal trest 2+2 minuty. „To, že jsme přežili tohle dlouhé oslabení, bylo klíčové,“ přiznal Trčka.

Jenže ani hosté se vyloučení nevyhnuli, v čase 67.54 dostal dvě minuty Košarišťan. Tohle vyloučení potrestal právě Kopič. „Za mě to byl velmi podobný zápas tomu úternímu. My si dokážeme vytvořit dostatečné množství šancí, ale prostě je nevyužíváme. Navíc Ostrava má výborného brankáře Bindera. Je to klasické play-off. Hodně soubojů, emocí, hodně povídání. Taková ta hezká člověčinka. Tohle máme rádi, na to jsme se celý rok těšili. Předpokládám, že v sobotu se to ponese ve stejném duchu. Doufám, že do Ostravy alespoň jednou dorazí návštěva, který by takovému zápasu slušela. Moc se těším, ať vyhraje ten lepší,“ prohlásil českolipský útočník Jakub Jirsa.

Třetí utkání startuje v Ostravě v sobotu 9. března od 18 hodin. „Co se týče cestování, tak to mají oba týmy stejné. Tady rozdíl nevidím. V Ostravě je menší hřiště. Myslím si, že kdo bude víc střílet, bude k postupu blíž,“ dodal Trčka.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 5:4p (2:0, 1:3, 1:1, 1:0) | Stav série: 1:1

Branky: 9. Vavruška, 18. Krajcigr, 31. Vavruška, 52. Pekárek, 69. Stárek - 24. Mikoláš, 26. Chatrný, 26. Bräuer, 53. Kuczera. Rozhodčí: Přemysl Bališ - Peter Varga. Vyloučení: 3 + Ladislav Pekárek OS + Ondřej Kopič 4 + TDKU:3 + Šimon Kuczera OS. Využití: 3:1. Diváci: 409. Zásahy brankářů: Jan Dvořák 15 - Jan Binder 18.