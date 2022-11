Tabulka: 1. Vesec 23, 2. Liberec E 21, 3. Raspenava 20, 4. Lokodepo Liberec B 18, 5. Liberec D 17, 6. Jablonec n. J. 17, 7. Loko Česká Lípa 17, 8. Victory Liberec 14, 9. Nový Bor 13, 10. Chrastava 11, 11. Cvikov 8.

Rezerva českolipské Lokomotivy je aktuálně lídrem Krajského přeboru I. třídy. Na chvostu je naopak béčko Nového Boru.

Tabulka: 1. Loko Česká Lípa B 22, 2. Jiřetín p. B. 22, 3. Liberec G 21, 4. Bratříkov 20, 5. Sokol Turnov 20, 6. Liberec F 18, 7. Raspenava B 15, 8. Bižuterie Jablonec n. N. 14, 9. Nová Ves n. P. 12, 10. Doksy 12, 11. Chrastava B 10, 12. Nový Bor B 10.

Železný Brod je po devíti zápasech na prvním místě Krajského přeboru II. třídy. Na opačném pólu jsou Zákupy.

Tabulka: 1. Železný Brod 25, 2. Slaná u Semil 24, 3. Turnov B 17, 4. Jablonec n. J. B 17, 5. Frýdlant 17, 6. Turnov C 16, 7. Lokomotiva Česká Lípa C 15, 8. Victory Liberec B 13, 9. Liberec H 13, 10. Nový Bor C 11, 11. Zákupy 10.