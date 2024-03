Českolipští florbalisté se rozloučili se základní části. Mladá Boleslav je rozhodně nešetřila, na severu Čech vyhrála 14:6. Českolipští už vyhlížejí předkolo play-off, kdy narazí na Ostravu.

Superliga, florbal: Česká Lípa - Mladá Boleslav 6:14. | Foto: Jiří Čejka

O osudu utkání se rozhodlo v samotném úvodu. Po deseti minutách velký favorit vedl 4:0, po dvou třetinách 11:1…

„Do utkání jsme vstoupili opravdu špatně, nechápu proč. Uběhlo deset minut a my dostali čtyři góly. Vzali jsme si oddechový čas, trochu jsme to zastavili. Díky poslední třetině, jsme to skóre alespoň trochu zkorigovali,“ řekl stručně Vladimír Trčka, trenér České Lípy.

„Lidé byli asi namlsaní, že jsme porazili Spartu a Střešovice. Chtěli jsme odehrát proti Boleslavi vyrovnanou partii, to se nepovedlo a mrzí nás to. Po druhé třetině jsme si řekli, že musíme zabrat. Zavánělo to ostudou, chtěli jsme se rozloučit se základní části se ctí. Naštěstí jsme si v závěru spravili náladu,“ pravil Štěpán Slaný, hrající manažer České Lípy.

„Je pro nás důležité, že se nikdo nezranil. Máme úzký kádr. Myslím si, že ta poslední třetina, kterou jsme vyhráli 5:3, byla dobrá. Od toho bychom se měli odrazit,“ má jasno.

Na Českou Lípu čeká předkolo play-off, ve kterém vyzve Ostravu. Začne na palubovce soupeře. „Vidím to padesát na padesát. Rozhodnou maličkosti a individuální chyby. Kdo jich udělá méně, vyhraje,“ dodal Trčka.

„Je to pro nás premiéra play-off, trochu mě mrzí, že začínáme v Ostravě, jelikož tam je hodně specifické prostředí,“ uzavřel vše Slaný.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – Předvýběr.CZ Florbal MB 6:14 (1:6, 0:5, 5:3)

Branky: 12. Trčka, 43. Pekárek, 48. Pekárek, 56. Slaný, 57. Štěrba, 60. Slaný – 2. Besta, 6. Šebek, 7. Bína, 9. Delong, 16. Delong, 18. Delong, 26. Vařecha, 28. Delong, 32. Bína, 35. Feigl, 39. Zoufalý, 49. Beneš, 52. Beneš, 54. Gruber.

Rozhodčí: Kostinek – Reichelt. Vyloučení: 2:3, navíc Punčochář (BOL) trest do konce utkání + 4min. Využití: 1:2. Diváků: 411. Zásahy brankářů: Jukl 19 – Bauer 18.

