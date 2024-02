Tak tohle se tedy nečekalo. Českolipští florbalisté v dohrávce Superligy zařídili obrovské překvapení, když doma srazili 8:7 Tatran Střešovice, který tak porazili potřetí v historii.

Florbalisté České Lípy doma senzačně porazili Střešovice 8:7. | Foto: Vít Černý

Severočeši si tak připsali skalp aktuálně nejlepšího týmu, Střešovice totiž na konci ledna ovládli Champions Cup. Tatran v České Lípě ztratil dlouho šňůru neporazitelnosti, když padl po 22 zápasech.

„Hodnocení bude jednoduché. Vyvarovali jsme se zbytečných ztrát ve speed zóně a jednoduše přes ní přecházeli. Navíc všichni hráči zápas neskutečně odmakali, všechno bylo podpořené skvělým výkonem brankáře Jukla. Důležité byly využité přesilové hry,“ zhodnotil utkání Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

„Pro nás velice těžké utkání, ve kterém jsme mohli jen překvapit a bojovat o dobrý výsledek. Chtěl bych poděkovat spoluhráčům, fanouškům a všem, co nás podporovali za krásný zážitek, na který hodně dlouho nezapomeneme,“ topil se v zasloužené euforii Tomáš Pšenička, střelec vítězné branky.

I přes výrazný rozdíl v tabulkovém postavení byl souboj mezi devátou Lípou a druhým Tatranem velice vyrovnaný. Domácí se dokonce dostali také do vedení, které jim v 8. minutě vystřelil Václav Vavruška. Tatran se pak snažil prosadit svou roli favorita, na jeho druhou i třetí branku ale Lípa zareagovala srovnávací trefou a bylo to tak 3:3.

„Jsem moc rád, že se nám povedl vstup do zápasu a vstřelili jsme úvodní branku. Myslím si, že tento moment nás povzbudil k bojovnému výkonu a i přesto, že jsme po první třetině prohrávali o jednu branku, tak jsme stále věřili, že máme šanci. Druhá třetina pokračovala ve stejném, bojovném tempu a nenechali jsme Tatranu ani kousek volného prostoru. Podařilo si nám vstřelit tři branky, které jsme potřebovali," pokračoval Pšenička.

Gólová naháněná pak pokračovala také celou druhou třetinu, v níž Střešovice odskočily do vedení hned třikrát, domácí ale pokaždé srovnali a poslední patnáctiminutovka slibovala zajímavý průběh. Ten opravdu přišel, neboť českolipský kádr využil dvě přesilové hry, odskočil do vedení 8:6 a to už udržel do konce zápasu. Střešovice sice mohly srovnat, v poslední vteřině utkání ale trefily tyč a z tohoto zápasu tak odcházejí s prázdnou.

„Ve třetí třetině nám pomohly dvě přesilové hry, díky kterým jsme odskočili a měli vše ve svých rukou. Jsem rád, že jsme nezačali být nervózní, ale stále jsme hráli naši hru a bojovali o každý balonek až do konce zápasu a i přesto, že jsme na konci měli veliké štěstí, tak jsme to zvládli," dodal mladý florbalista České Lípy.

Česká Lípa si tak ještě upevnila pozici v první desítce a získala nečekané tři body v boji o vysněné předkolo play-off. Aktuální tabulku Superligy najdete ZDE.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - Tatran Střešovice 8:7 (2:3, 3:3, 3:1)

Branky: 8. Vavruška, 14. Krajcigr, 22. Trčka, 30. Krajcigr, 30. Vavruška, 42. Pekárek, 43. Pekárek, 45. Pšenička - 9. Kučera, 11. Beneš, 19. Meliš, 27. Havlas, 30. Čermák, 33. Šimek, 54. Havlas.

Rozhodčí: Jiří Šedivý - Radek Štengl. Vyloučení: 2:1 + Filip Eliáš 4. Využití: 3:2. Diváci: 362. Zásahy brankářů: Daniel Jukl -7 - Daniel Körber 14, Tomáš Jurco 5.