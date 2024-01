Poprvé v novém roce vyběhli na palubovky druholigoví volejbalisté. Oběma regionálním zástupcům se vedlo na výbornou.

Volejbalisté České Lípy doma porazili dvakrát Kladno 3:0 a 3:1. | Foto: Jaroslav Marek

Ve skupině A zapsala dvě výhry Lokomotiva Česká Lípa, která doma dvakrát porazila Kladno B (3:0 a 3:1).

„Sešli jsme se takřka v kompletní sestavě a bylo to znát. Když jsme na začátku sezony hráli na Kladně, tak jsme vypozorovali, jakým stylem hrají. Připravovali jsme se na to a chtěli eliminovat nejsilnější stránky Kladna. A to se podařilo,“ pochvaloval si hrající trenér České Lípy Jan Charousek.

„První zápas, který jsme vyhráli ve třech setech, jsme zvládli na jedničku. Bylo to vlastně úplně bez problémů,“ podotkl.

Ve druhém dostali šanci hráči z lavičky, což se na výsledku projevilo. „Je to prostě tak, je pořád rozdíl mezi základní sestavou a širším kádrem. Soupeře jsme po prostřídání trochu pustili do hry a ztratili jeden set. Pak jsme tam vrátili zpátky základ a hned se to zase zlepšilo,“ přiznal volejbalistka aktuálně druhého týmu v tabulce.

„Dvě výhry jsou důležité, je to pro nás dobrý start do druhé poloviny sezony,“ dodal Charousek.

Ve skupině B vládne Malá Skála, která doma porazila dvakrát třetí Hronov (3:0 a 3:0). V dalším kole čeká Maloskalské nejdelší letošní výlet, a to do dalekých Letovic, které v prvním měření sil lídra jednou porazily.