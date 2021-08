Pohár bojovníků rozlučkovým turnajem sezony

Českolipský klub KARATE SPORT RELAX pořádal poslední závod v sezóně. Pohár bojovníků slouží mladým začínajícím karatistům, ale i těm ostřílenějším do 13 let. Soutěže se zúčastnilo 85 závodníků z pěti klubů. Byla to soutěž, která motivuje k soutěžení, ale také rozvíjí karatistického ducha.

Českolipský klub karate pořádal poslední závody v sezoně. | Foto: Zdroj: Pavel Znamenáček

Nejúspěšnějším závodníkem turnaje se stal David Maliarik se čtyřmi zlatými medailemi. Kumite stužky: Zlaté medaile vybojovali: Pomikáček Jan, Bolorchimeg Munkshu, Valjent Teodor, Ficzuová Sofie, Štěpánský Ondřej, Jakubíček Jan, Maliarik David, Grösser Jaromír, Novotná Kateřina a Lešková Sára. Stříbrné medaile vybojovali: Kvis Vojtěch, Russo Cristiano, Maliarik Jan, Bolorchimeg Misheel, Řehák František, Ferda Tomáš, Humhal Jiří, Balog Petr, Suchá Josefína a Rybová Viktorie. Bronzové medaile vybojovali: Svoboda Josef, Nikodým Petr, Dědek Tadeáš, Privratskiy Ivan, Kherlenbaatar Munkh, Jelínková Valerie, Pomikáček Pavel, Erben Jiří, Sláma Jáchym, Poříz Josef, Kubíček Jakub, Kroutil Jan, Ulrych Wiliam, Cupová Barbora, Zachová Magdaléna, Brzobohatá Valerie a Chocholoušová Tereza. KUMITE BOB: Zlaté medaile vybojovali: Pomikáček Jan, Ficzuová Sofie, Brzobohatá Valerie, Erben Dan, Russo Cristiano, Maliarik David, Kherlenbaatar Munkh, Ulrych Wiliam, Suchá Josefína a Pomikáček Pavel. Stříbrné medaile vybojovali: Kvis Vojtěch, Bolorchimeg Misheel, Poláková Leona, Ferda Tomáš, Dědek Tadeáš, Humhal Jiří, Maliarik Jan, Kroutil Jan, Zachová Magdaléna a Řehák František. Bronzové medaile vybojovali: Svoboda Josef, Jelínková Valerie, Chocholoušová Tereza, Rybová Viktorie, Jakubíček Jan, Sláma Jáchym, Nikodým Petr, Frnka Adam, Pokorný Jaromír, Poříz Josef, Valjent Teodor, Privratskiy Ivan, Balog Petr, Grösser Jaromír, Novotná Kateřina, Řeháková Ema a Štěpánský Ondřej. KIHON: Zlaté medaile vybojovali: Pomikáček Jan, Ficzuová Sofie,Ferda Tomáš, Ulrych Wiliam, Maliarik David, Brzobohatá Valerie, Dědek Tadeáš, Kherlenbaatar Munkh, Chocholoušová Tereza, Suchá Josefína a Řehák František. Stříbrné medaile vybojovali: Svoboda Josef, Russo Daniela, Jakubíček Jan, Grösser Jaromír, Poříz Josef, Poláková Leona, Nikodým Petr, Lešková Sára, Valjent Teodor, Novotná Kateřina a Pomikáček Pavel. Bronzové medaile vybojovali: Kvis Vojtěch, Jelínková Valerie, Ritschel Ondřej, Erben Dan, Kroutil Jan, Balog Petr, Humhal Jiří, Kubíček Jakub, Rybová Viktorie, Frnka Adam, Bolorchimeg Munksu, Maliarik Jan, Privratskiy Ivan, Zachová Magdaléna, Brzobohatá Viktorie a Pomikáček Pavel. AGILITY: Zlaté medaile vybojovali: Kvis Vojtěch, Rybová Viktorie, Maliarik David, Jakubíček Jan, Štěpánský Ondřej, Zachová Magdaléna, Russo Cristiano, Chocholoušová Tereza, Maliarik Jan, Ulrych Wiliam a Russo Daniela. Stříbrné medaile vybojovali: Pomikáček Jan, Brzobohatá Valerie, Poříz Josef, Erben Dan, Pomikáček Pavel, Novotná Kateřina, Dědek Tadeáš, Lešková Sára, Kherlenbaatar Munkh, Grösser Jaromír a Ficzuová Sofie. Bronzové medaile vybojovali: Svoboda Josef, Humhal Jiří, Pokorný Jaromír, Sláma Jáchym, Ferda Tomáš, Řehák František, Suchá Josefína, Cupová Barbora, Frnka Adam, Bolorchimeg Munkhsuld, Valjent Teodor, Privratskiy Ivan, Kroutil Jan, Balog Petr, Jelínková Valerie a Bolorchimeg Misheel.