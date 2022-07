„Zklamaná malinko ano, to nebudu lhát. Když jsem zjistila, že se z finále odhlásila má největší soupeřka, tak jsem si tak trochu myslela, že budu závodit sama se sebou,“ přiznala 35letá plavkyně, která ve finále 50 metrů prsa nestačila na Kristýnu Horskou. Ta získala v Podolí hned pět českých titulů.

V Praze jste na letním MČR vybojovala druhé místo. Co scházelo k tomu, abyste vyhrála?

Stačilo by mi k titulu znovu zaplavat čas ze semifinále, ale protože nemám moc naplavaných tréninků ve vodě, chybí mi výdrž. Rozplavby jsem jela na 80 procent a semifinále a finále na sto. Nyní ale prostě nemám tolik natrénováno, abych zvládla tři tak kvalitní starty v jeden den, Při finále už jsem k závěru hodně tuhnula.

Jak se vám v Praze plavalo? Bylo vše v pořádku?

Plavalo se mi skvěle. Na závody jsem se těšila, venkovní bazén v Podolí mám ráda, měla jsem tam taťku, aby mi shlédnul techniku a Lillinku, takže psychicky jsem na tom byla také skvěle. Jen možná tedy odpoledne mohlo být tepleji, nemám ráda chlad před závodem.

Jaké to je, plavat a porážet holky, které jsou skoro o dvacet let mladší, než vy?

Sama si nepřipadám na svůj věk, takže tohle nějak neřeším. Nesmím se moc dívat na ročníky narození ve startovce, protože pak v bazénu, kdy máme všechny čepičku a brejličky to už není tolik poznat (smích). Každopádně je pro mě super, že se pořád ve svém věku a po narození malé dokážu ve vodě plavecky srovnávat s českými mladými nadějemi

Jste z druhého místa zklamaná? Přeci jen jste chtěla český titul vyhrát.

Zklamaná malinko ano, to nebudu lhát. Když jsem zjistila, že se z finále odhlásila má největší soupeřka, tak jsem si tak trochu myslela, že budu závodit sama se sebou. Kristýna Horská si ale vylepšila osobák a zaplavala skvěle. Mně chyběla vytrvalost, takže mě v závěru převálcovala. Druhé místo je pro mě ale i tak úžasné a čas ze semifinále je čas, který lépe žádná česká plavkyně dva roky nezaplavala. Teď byla lepší na Evropě juniorů Natálie Jandíková.

Na trati 50 metrů prsa držíte český rekord. Má někdo šanci ho překonat?

Rekord jsem zaplavala na v roce 2013 na světovém šampionátu v Barceloně. Stále je tak kvalitní, že by stačil na finále MS. Myslím, že bude v platnosti ještě dlouho, ale to samozřejmě neznamená, že nepřeji holkám, aby ho překonaly. Budu moc ráda, když se dostanou do světové špičky a můj rekord vymažou.

Už jste říkala, že vás čeká tréninkově náročné léto. Jak teď budou vypadat tréninky?

Tréninky ve fitku zůstávají stejné, čili třikrát týdně, ale chci zvládat mnohem více tréninků ve vodě, aby mi nechybělo tolik vytrvalosti. Dvakrát týdně půl hodiny je prostě málo. Vzhledem k tomu, že můj další cíl je na začátku září mistrovství Evropy Masters, tak trénink nemůžu vypustit.

Dva velké závody po návratu, dvě medaile. Nakopne tohle člověka do dalších závodů?

Ano, samozřejmě. Strašně moc. Mnohem víc mě ale nakoply časy, které jsem zvládla zaplavat. Chci zjistit, co jsem momentálně ještě schopná ze sebe vytřískat.

Co všechno vás ještě letos čeká, co byste chtěla stihnout?

Prvotní je pro mě samozřejmě rodina, chci se co nejvíc věnovat hlavně mojí malé Lillince. Po té plavecké stránce je to už zmíněné mistrovství Evropy Masters a vzápětí na to navazuje zimní sezóna. Uvidím, které závody budu zvládat, ale ráda bych na zimním mistrovství republiky získala český titul a časem se co nejvíce přiblížila mému osobnímu rekordu. Takže uvidíme.