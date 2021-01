Jaká je probíhající sezóna z vašeho pohledu?

Aktuální ročník se z mého pohledu příliš hodnotit nedá, řekněme, že jsem odehrát pár minut. Od začátku sezóny jsem laboroval se zraněním zad, které je dlouhodobější. Není to takové zranění, které by mi neumožňovalo hrát za Českou Lípu, ale nebude to z mé strany stoprocentní.

Do jaké míry vás limituje zranění během tréninků a zápasů?

Cítím bolest, ale to taková bolest, přes kterou by se nedalo hrát. Je to nepříjemné, z mé strany není výkon stoprocentní.

Když hrajte přes bolest, nemůže si ještě více ublížit?

Já si myslím, že ne. Pravidelně absolvuji rehabilitace. Bude to dlouhodobější problém, který by se neměl hraním nějak rapidně zhoršovat.

Co vás vedlo k přestupu do České Lípy?

Právě to, o čem hovoříme. Od začátku angažmá v Mladé Boleslavi jsem měl zdravotní problémy. Moc jsem toho neodehrál. Když už jsem byl zdravý, tak konkurence v Boleslavi je velmi velká a neměl jsem prostor na hřišti, který jsem očekával. Zdravotní problémy a herní nevytížení, to jsou hlavní důvody, proč jsem se rozhodl přejít do České Lípy.

V Mladé Boleslavi jste byl přibližně rok. Jak na angažmá vzpomínáte?

Budu vzpomínat v dobrém, protože jsem dostal možnost zjistit, jak funguje florbalová organizace, která patří v Česku k nejlepším. Zažil jsem něco nového, bylo to občas velmi náročné a mé tělo to pak už nezvládalo. Z toho možná plynuly mé zdravotní problémy.

Odnášíte si pozitivní vzpomínky?

Určitě ano. Neodcházím z Mladé Boleslavi ve špatném. Rozešli jsme se v dobrém, popřáli jsme si to nejlepší v našich dalších cestách. V dlouhodobějším horizontu budu rád, že jsem mohl něco takového zažít.



Dalo by se říci, že boleslavské angažmá je vrchol vaší kariéry?

No, to je zajímavá otázka. Já doufám, že ještě nějaký vrchol přijde (úsměv), ale jako vrchol kariéry bych ho nepovažoval. Odehrál jsem toho strašně málo. Navíc minulá sezóna končila kvůli koronaviru brzy a později začínala současná. Odehrálo se toho tak málo, že po sportovní stránce to asi nelze považovat za vrchol.



Dokázal byste porovnat Českou Lípu a Mladou Boleslav?

V Mladé Boleslavi je jiný přístup k tréninkům a sportu obecně. Všechno je profesionálnější, tréninky jsou častější. V České Lípy tréninky každý den nejsou. Atmosféra v Lípě je uvolněnější, v Boleslavi je profesionálnější. Souvisí to i s postavením týmů v tabulce. Stejná je asi jen soutěž, kterou oba týmy hrají. Rozdílů je velmi mnoho.



Které prostředí vám vyhovuje více?

Když jsem přestupoval do Mladé Boleslavi, tak jsem myslel, že se s tím prostředím dokáži ztotožnit. Má hlava by se s tím srovnat dokázala, ale evidentně mé tělo už začalo trochu vypovídat službu. Vypadá to, že jsem potřeboval víc času na odpočinek, abych nebyl tolik zranění. Troufám si říct, že mi bude více vyhovovat českolipské prostředí.



Nemrzí vás to, že jste přišel do týmy, který má jiné ambice než Mladá Boleslav?

Z tohoto pohledu ani ne. Záleží na tom, jakou mám v týmu roli. Sice jsem byl v týmu, který hraje v horních patrech tabulky, na druhou stranu sám jsem cítil a lidé viděli, že mám na týmovém úspěchu a umístění minimální zásluhu. Asi pro každého hráče je lepší, když má v týmu důležitější roli a více se podílí na výsledcích. S Boleslaví jsme byli druzí v tabulce, ale já jsem hrál druhé housle.



Pokud u toho zůstaneme, tak v České Lípě byste měl hrát první housle?

Já doufám, že ano (smích).



Jaká bude vaše role v týmu?

V pátek jsem byl na prvním tréninku, zhruba po roce v České Lípě. Má role by měla být rozhodně větší než v Mladé Boleslavi. Ještě jsem se nebavil s trenérem o tom, jakou přesně roli budu mít. Měl bych odehrát na hřišti odpovídající čas, což se o Mladé Boleslavi říct nedalo. Nerad chodím za trenérem a říkám mu, kde chci hrát. Toto rozhodnutí je na trenérovi. Já jsem rád, že jsem v týmu, ve kterém bych měl hrát důležitější roli.



Jaké jsou vaše florbalové přednosti, co můžete týmu nabídnout?

I když hraji na pozici obránce, tak by to měl být příspěvek do útoku, tedy střelba na branku a doufám, že i nějaká produktivita. Snad i menší počet inkasovaných branek, protože Česká Lípa patří k týmům s nejvíce inkasovanými góly v lize. Je schopná dost gólů dávat, ale také hodně inkasuje. Chci týmu pomáhat na obou koncích hřiště.

Jste spíše zakončující, nebo přihrávající hráč?

Řekl bych, že jsem rozhodně hráč, který rád zakončuje (úsměv)