Rapid začal utkání lépe, Gajdoš ho dostal do vedení, Demeter navíc trefil tyč. Českolipští ale do poločasu utkání otočili. I díky dvěma trefám zkušeného Zapletala.

Po změně stran dokázalo Ústí dvakrát srovnat, jenže Démoni našli vždy odpověď. Na tu poslední už Rapid nemohl reagovat. Dominik Šup, který posílil Lípu těsně před utkáním, trefil tři body v čase 39.49. Domácí, kteří v utkání trefili několikrát brankovou konstrukci, už nevyrovnali.

„Diváci viděli vyrovnaný zápas. Čekali jsme, že soupeř na nás bude doma nachystaný. Nám pomohly posily, které jsme zvládli udělat, Dominika Šupa a Matěje Maura. Zápas jsme zvládli týmově, hrálo se nahoru a dolů. Jsme šťastní, že jsme dotáhli utkání do zdárného konce," pochvaloval si Karel Kruliš, kouč České Lípy.

Česká Lípa poskočila na deváté místo, Ústí naopak spadlo na předposlední příčku.

„O vítězi utkání rozhodlo množství našich osobních chyb a neproměňování šancí. Bohužel v závěru se nám po hrubé chybě nepodařilo ubránit soupeře, který šel sám na gólmana a napodruhé skóroval. Šťastnější Démoni zvítězili," hlesl Martin Dlouhý, ústecký kouč.

Démoni v dalším kole přivítají nováčka z Perštejna. „Páteční zápas měl všechno. Emoce, šance, góly. Remízový zápas, ve kterém jsme byli šťastnějším týmem. Přišel jsem do Lípy nejen pomoct se záchranou, ale především dostat je do play off. První krok je za námi, ale teď musíme navázat na tento bojovný a poctivý vykon v dalších zápasech. Dneska zaslouží pochvalu každý hráč, protože na palubovce se nechalo vše! Teď budeme chtít bodově zvládnout domácí zapas s Perštejnem," zdůraznil českolipský Dominik Šup.

Rapid Ústí nad Labem - Démoni Česká Lípa 4:5 (2:3)

Branky a nahrávky: 2. M. Gajdoš (Jaroslav Zápotocký), 16. Jaroslav Zápotocký (Vobořil), 23. Vondrka (Demeter), 38. Jaroslav Zápotocký (10 m kop) – 13. Macháček (Výborný), 16. Zapletal (Havrda), 19. Zapletal (Maur), 31. Výborný (Šup), 40. Šup.

Rozhodčí: Nešněra – Mollinger, Šmíd. ŽK: Macháček, Šup, Výborný, Kruliš, Korda. Diváci: 166.

Tabulka: 1. Chrudim 38, 2. Plzeň 38, 3. Slavia Praha 30, 4. Sparta Praha 29, 5. Helas Brno 24, 6. Mělník 23, 7. Perštejn 17, 8. Liberec 10, 9. Česká Lípa 10, 10. Olomouc 10, 11. Ústí n. L. 9, 12. Vysoké Mýto 7.