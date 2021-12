Hattrick zatím v letošní sezoně podobně jako Česká Lípa marně hledá střelce. Na osmi brankách jsou aktuálně Brom, Jalový a Slezák, ale nikdo z nich v klubovém kanadském bodování nějak zvlášť nevyčnívá. Mezi třemi tyčemi zatím dostává nejvyšší minutáž Zdeněk Raška, který je poměrně jasnou jedničkou týmu, něco málo odchytali i Filip Létal nebo Ondřej Kolajta.

Vzájemné zápasy obou těchto soupeřů hovoří přece jenom pro Českou Lípu. Ať už se jedná o ty prvoligové, nebo následně superligové. Ze sedmi zápasů mezi elitou dokázala Česká Lípa vyhrát pětkrát, kdežto Hattrick pouze ve dvou případech. O jejich vyrovnanosti však svědčí i fakt, že třikrát došly společné souboje obou těchto soupeřů do prodloužení. To poslední v rámci letošní sezony rozhodl utěšenou přesilovkovou střelou Slaný a rozhodl o výhře Lípy v poměru 7:6.

V českolipském táboře zatím rozhodně důvody k radosti nejsou. Tým se trápí výsledkově i herně a patří mu až 13. místo tabulky se sedmi body. V sezoně podobně jako Hattrick vyhrál pouze třikrát, navíc jen proti soupeřům z výkonnostně podobného ranku. Během reprezentační přestávky se proto snažil zapracovat na celé řadě herních aspektů včetně fyzické kondice, která by mohla českolipským v příštích zápasech pomoci k větší šanci na bodový zisk.

„Důležitým faktorem je to, že se zápas hraje v pátek. Někdy se vám celý den kazí, je to ve spěchu, můžou přijít dopravní zácpy a tak dále. Proto jsem moc rád, že hrajeme na domácí půdě. Beru to tak, že pokud chceme ještě bojovat o play-off a o 10. místo, musíme nutně z tohoto zápasu získat tři body,“ uvedl na adresu tohoto zápasu trenér domácích David Derka.

Utkání začíná v českolipské sportovní hale od 19:00 a vstupné je na něj tradičně zdarma. Je však podmíněno splněním aktuálně platných covidových podmínek. Tedy platného očkování nebo prodělaného covidu v posledních 180 dnech.

Srovnání soupeřů:

Pozice v tabulce: 13. - 11.

Výhry: 3 - 3

Vstřelené branky: 79 - 67

Obdržené branky: 145 - 128

Úspěšnost přesilovek: 28.57% (14.) - 32.00% (11.)

Úspěšnost oslabení: 41.30% (13.) - 59.46% (9.)

Trestných minut: 128 - 91

Střely na branku: 415 - 320

Průměrný počet diváků: 153 - 124